ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة

الصاوي أحمد شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة ارتفاعًا فى السوق، اليوم، وسجلت الطماطم 4 في المتوسط، بدلًا من 3.5، والبطاطس 5 بدلًا من 4.5 جنيه أمس، والخيار 6 جنيهات، والفلفل البلدى 5 جنيهات، والفلفل الرومى 5 جنيهات، والفلفل الألوان 10 جنيهات. وأكد تجار بأسواق الجيزة، لـ"المال"، أن سعر البصل 3.5

الصاوي أحمد





شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة ارتفاعًا فى السوق، اليوم، وسجلت الطماطم 4 في المتوسط، بدلًا من 3.5، والبطاطس 5 بدلًا من 4.5 جنيه أمس، والخيار 6 جنيهات، والفلفل البلدى 5 جنيهات، والفلفل الرومى 5 جنيهات، والفلفل الألوان 10 جنيهات.

وأكد تجار بأسواق الجيزة، لـ”المال”، أن سعر البصل 3.5 جنيه، والملوخية 1.5 جنيه للرابطة، والفاصوليا 7 جنيهات، والكوسة 5 جنيهات، والبامية 10 جنيهات.

وأوضحوا أن سعر الليمون 20 جنيهًا، والباذنجان الرومى 2، والباذنجان “العروس” 2.5 جنيه، والثوم 12 جنيهًا، والجزر 4، وورق العنب 10 جنيهات، وحزمة الجرجير والبقدونس نصف جنيه للواحدة.

وعلى مستوى الفاكهة سجل سعر البرتقال الصيفي 5 جنيهات، والتفاح البلدي 7.5 جنيه، و الأمريكى 28، والأصفر 23، والخوخ 12 جنيهًا، والمشمش 15 جنيهًا، والكنتالوب من 3.5 إلى 6 جنيهات، والبلح من 6 إلى 7 جنيهات، والموز 7.5 جنيه، والبطيخ يتراوح سعره بين 15 و35 جنيهًا للواحدة.