ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة.. والطماطم بـ4.5 جنيه

الصاوي أحمد:شهدت أسعار الخضراوات، ارتفاعا، اليوم السبت، في أسواق التجزئة، وسجلت الطماطم 4.5 جنيها بدلا من 3.5 جنيه أمس وسط توقعات بارتفاعات جديدة في الصنف بسبب مرور السوق بفترة "فوارق العروات" التي تنخفض فيها الكميات الواردة للأسواق.وأكد تجار في بعض الأسواق أن سعر البصل يتراوح بين 2.5 إلي 4.5 جن

الصاوي أحمد:

شهدت أسعار الخضراوات، ارتفاعا، اليوم السبت، في أسواق التجزئة، وسجلت الطماطم 4.5 جنيها بدلا من 3.5 جنيه أمس وسط توقعات بارتفاعات جديدة في الصنف بسبب مرور السوق بفترة “فوارق العروات” التي تنخفض فيها الكميات الواردة للأسواق.

وأكد تجار في بعض الأسواق أن سعر البصل يتراوح بين 2.5 إلي 4.5 جنيه، والبطاطس من 3.5 إلي 4.5 جنيه والخيار 6 جنيهات والكوسة 6 جنيهات والثوم الأخضر 5 إلي 6 جنيهات.

وأوضح أن سعر الباذنجان الرومي \ العروس 5، والفاصوليا الخضراء من 5 إلي 8 جنيهات، والليمون من 6 إلى 10.

وأضافوا أن أسعار الفلفل البلدي \ الرومي تراوحت بين 8 إلى 10 جنيهات، والملوخية 10، والجزر 4 إلى 6 جنيهات، والبطاطا 3، والقلقاس 5، السبانخ من 5 إلى 6 جنيهات للكيلو.

وأشاروا إلى أن سعر البرتقال بين 4 إلى 8 جنيهات، واليوسفي من 4 إلى 10 جنيهات، والفراولة 11 جنيهاو التفاح المستورد من 15 إلى 25 جنيهات والموز البلدي 10 جنيهات.