ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة.. والبطاطس تسجل 7 جنيهات

الصاوي أحمدشهدت أسعار الخضراوات والفاكهة -اليوم السبت- ارتفاعًا فى بعض السلع، وسجل سعر كيلو البصل 5 جنيهات بدلاً من 4، الطماطم 4 جنيهات، الكوسة 8.واستقرت الطماطم عند 4 جنيهات بسوق التجزئة، حسبما صرح تجار تجزئة في الجيزة.وأكد التجار لـ"المال"، أن الفلفل الرومي /البلدي استقر عند 5 جنيهات، والبطا

الصاوي أحمد

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة -اليوم السبت- ارتفاعًا فى بعض السلع، وسجل سعر كيلو البصل 5 جنيهات بدلاً من 4، الطماطم 4 جنيهات، الكوسة 8.

واستقرت الطماطم عند 4 جنيهات بسوق التجزئة، حسبما صرح تجار تجزئة في الجيزة.

وأكد التجار لـ”المال”، أن الفلفل الرومي /البلدي استقر عند 5 جنيهات، والبطاطس 7.

وسجل كيلو الليمون 10 جنيهات، والخيار 6، الثوم الأبيض 8، الثوم الأحمر 10، الباذنجان العروس 3 – 5، البلدي جنيهان، والملوخية 2 للرابطة، الجزر 4، البامية 13.

وارتفعت أسعار الفاكهة فقد بلغ سعر كيلو الموز البلدي 15 جنيهاً، والتفاح 15، العنب البناتي 10، البطيخ 25 -45 للواحدة، الكانتالوب 6.5، التين 15، الكمثرى 15، المانجو السكري 12، الزبدية 25.