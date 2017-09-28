ارتفاع أسعار الخضراوات.. والطماطم تسجل 7 جنيهات

الصاوي أحمدشهدت أسعار الخضراوات ارتفاعاً -الخميس - وسجلت الطماطم 7جنيهات، بدلا من 6جنيهات أمس، وفقا لتجار تجزئة في الجيزة، بعد زيادة الإقبال على الشراء خلال الفترة الراهنة بينما استقرت أسعار البطاطس عند 5 جنيهات.وبلغ سعر ورق العنب بين 30 و40 جنيها -وفقا للتجار -؛ والبصل 4 جنيهات، والخيار 5 جنيه



الصاوي أحمد

شهدت أسعار الخضراوات ارتفاعاً -الخميس – وسجلت الطماطم 7جنيهات، بدلا من 6جنيهات أمس، وفقا لتجار تجزئة في الجيزة، بعد زيادة الإقبال على الشراء خلال الفترة الراهنة بينما استقرت أسعار البطاطس عند 5 جنيهات.

وبلغ سعر ورق العنب بين 30 و40 جنيها -وفقا للتجار -؛ والبصل 4 جنيهات، والخيار 5 جنيهات، والثوم يتراوح بين 23 و25 جنيهًا والبروكلي 10 جنيهات، والباذنجان يتراوح من 3 إلى 5 جنيهات للكيلو.

ولفتوا إلي أن سعر الملوخية 5 جنيهات، والفاصوليا الخضراء من 20 إلى 25 جنيهًا للكيلو، وسعر الفلفل الألوان 10إلى 15 جنيهًا، وسعر الفلفل الرومي من 5 إلى 8 جنيهات.

وأوضحوا أن سعر البامية 14 جنيهًا، والكوسة 10 جنيهات.

وتراوح سعر الرمان بين 5 إلي 10 جنيهات والكمثري 8 جنيهات والبلح 20 جنيها والعنب 7.5 والمانجو السكري 12 جنيها والتين البرشومي 10 جنيهات.