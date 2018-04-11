ارتفاع أسعار الخضراوات.. والخيار بـ5 جنيهات

الصاوي أحمد شهدت أسعار الخضروات ارتفاعا في أسواق اليوم الأربعاء، وفقاً للتجار وتراوحت أسعار الطماطم بين 6 للكيلو إلى 7 جنيهات بزيادة جنيه مقارنة مع أمس الذي سجل 5 جنيهات في المتوسط والبطاطس 3.5 إلى 5 جنيهات، والبصل 3.5 إلى 5جنيهات، والخيار 4 جنيهات إلى 5 جنيهات.وأكد التجار أن أسعار ال

الصاوي أحمد



شهدت أسعار الخضروات ارتفاعا في أسواق اليوم الأربعاء، وفقاً للتجار وتراوحت أسعار الطماطم بين 6 للكيلو إلى 7 جنيهات بزيادة جنيه مقارنة مع أمس الذي سجل 5 جنيهات في المتوسط والبطاطس 3.5 إلى 5 جنيهات، والبصل 3.5 إلى 5جنيهات، والخيار 4 جنيهات إلى 5 جنيهات.



وأكد التجار أن أسعار الفاصوليا تراوحت بين 12 إلي 15 جنيها والبسلة من8 إلي 10 جنيهات والباذنجان الرومي 4 جنيهات والعروس الأبيض 7 جنيهات.

وأوضح أن الفلفل الرومي / البلدي من 10 جنيهات إلى 12 جنيها، والكوسة 8 جنيهات والثوم 5 جنيهات والبطاطا 3 جنيهات والقلقاس من 5 إلى 8 جنيهات والقرنبيط من 6 إلى 8 جنيهات.



وبالنسبة لأسعار الفاكهة، شهدت إستقرارا، فسجل البرتقال 6 جنيهات للكيلو، واليوسفي 5 جنيهات، والفراولة 10 جنيهات، والتفاح المستورد السوري 22 جنيها والأمريكي بـ28 جنيه والرمان 15 جنيها والخوخ 12 جنيها والبطيخ 10 جنيهات إلى 30 جنيها للواحدة والكانتالوب بـ6.5 جنيه للكيلو والموزالبلدي من 6 إلى 7.5 جنيه.