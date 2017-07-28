ارتفاع أسعار الخضراوات واستقرار الفاكهة.. الجمعة

الصاوي أحمدسجلت بعض أصناف الخضر ارتفاعًا، اليوم الجمعة، بينما تواصل أسعار الفاكهة استقرارها وفقًا لبعض التجار في محافظة الجيزة.وأكد بعض التجار، لـ"المال"، أن أسعار الطماطم سجلت، اليوم، 5 جنيهات بدلًا من 3.5 في المتوسط بمعظم الأسواق، بينما سجل الخيار 6جنيهات، والبصل 4 جنيهات، والبطاطس 5 جنيهات.

الصاوي أحمد

سجلت بعض أصناف الخضر ارتفاعًا، اليوم الجمعة، بينما تواصل أسعار الفاكهة استقرارها وفقًا لبعض التجار في محافظة الجيزة.





وأكد بعض التجار، لـ”المال”، أن أسعار الطماطم سجلت، اليوم، 5 جنيهات بدلًا من 3.5 في المتوسط بمعظم الأسواق، بينما سجل الخيار 6جنيهات، والبصل 4 جنيهات، والبطاطس 5 جنيهات.

وأوضح التجار أن سعر الثوم البلدي شهد استقرارًا، مسجلًا 25 جنيهًا، والفلفل البلدي والرومي 6جنيهات، والكوسة 7 جنيهات، والفاصوليا 15جنيهًا، والباذنجان الرومي 5 جنيهات.

وفيما يتعلق بالفاكهة فقد واصلت الأسعار هدوءها واستقرارها على ارتفاع، وبلغ سعر العنب الأحمر والأصفر 5 جنيهات، والتفاح البلدي ٧.٥ جنيه، والبرقوق البلدي 20 جنيهًا، والمانجو السكري 12 جنيهًا، والزبدية 10جنيهات في المتوسط، وصديقة 15جنيهًا على الأقل.

بينما سجلت أسعار التفاح الأمريكي 25 جنيهًا، والسوري 15جنيهًا، واللبناني 19جنيهًا.