ارتفاع أسعار الخضراوات واستقرار الفاكهة اليوم الإثنين

الصاوي أحمد:شهدت أسعار الخضروات والفاكهة ارتفاعا الإثنين، وتراوحت الطماطم بين 4 إلي 6 جنيهات للكيلو جرام بدلا من 3.5 أمس، في حين بلغ سعر الخيار 7 جنيهات والكوسة 8 جنيهات بدلا من 6 الأسبوع الماضي وفقا لبعض التجار في محافظة الجيزة.واستقرت أسعار البطاطس بين 2.5 إلى 5 جنيهات للكيلو والبصل بـ5

الصاوي أحمد:

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة ارتفاعا الإثنين، وتراوحت الطماطم بين 4 إلي 6 جنيهات للكيلو جرام بدلا من 3.5 أمس، في حين بلغ سعر الخيار 7 جنيهات والكوسة 8 جنيهات بدلا من 6 الأسبوع الماضي وفقا لبعض التجار في محافظة الجيزة.

واستقرت أسعار البطاطس بين 2.5 إلى 5 جنيهات للكيلو والبصل بـ5 والفاصوليا الخضراء 6 جنيهات والبسلة 8.5 جنيه.

وأكد التجار أن سعر الليمون تراوح بين 8 إلى 10 جنيهات والثوم 20 جنيها والفلفل 8جنيهات والباذنجان 5 جنيهات والملوخية 7 جنيهات للكيلو جرام والجزر بـ8 جنيهات والقلقاس بـ8 جنيهات والبطاطا بـ4 جنيهات .

وسجل كيلو البرتقال اليوسفي 5 جنيهات والتفاح المستورد ما بين 17 و20 جنيها والموز 12جنيها والمانجو20 جنيها والتين 10 جنيهات والجوافة 5 جنيهات والرمان 5 جنيهات والكاكا 8 جنيهات إلى 10 والبطيخ بـ5 جنيهات للكيلو.