ارتفاع أسعار الخضراوات.. واستقرار الفاكهة

الصاوي أحمدشهدت أسعار الخضراوات والفواكه، اليوم الجمعة، ارتفاعًا فى بعض السلع، حيث سجل سعر كيلو الطماطم 4 جنيهات بدلًا من 3.5 جنيه بسوق التجزئة طبقًا لتجار تجزئة في الجيزة.وأكد التجار أن الفلفل الرومي/ البلدي بـ7 جنيهات، والبطاطس ارتفعت لـ6 جنيهات بدلًا من 5 جنيهات، والبصل 2.5

الصاوي أحمد





شهدت أسعار الخضراوات والفواكه، اليوم الجمعة، ارتفاعًا فى بعض السلع، حيث سجل سعر كيلو الطماطم 4 جنيهات بدلًا من 3.5 جنيه بسوق التجزئة طبقًا لتجار تجزئة في الجيزة.

وأكد التجار أن الفلفل الرومي/ البلدي بـ7 جنيهات، والبطاطس ارتفعت لـ6 جنيهات بدلًا من 5 جنيهات، والبصل 2.5 جنيه، والفاصوليا الخضراء 6 جنيهات.

وأوضحوا أن سعر الليمون 10 جنيهات، والكوسة 6 جنيهات، والخيار 7 جنيهات، والثوم الأبيض 8، والثوم الأحمر 10 جنيهات، والباذنجان العروس يتراوح بين 3 و5 جنيهات، والبلدي 2 جنيه، والملوخية 2 جنيه للرابطة، والجزر 4 جنيهات، والقلقاس 5 جنيهات.

كما استقرت أسعار الفاكهة، وبلغ سعر الموز البلدي 8 جنيهات، والتفاح ارتفع لـ15 جنيهًا، والعنب 8 جنيهات، والبطيخ من 15 و25 جنيهًا للواحدة، والكانتالوب 6.5.