ارتفاع أسعار الخضار و15 جنيهًا لكيلو المانجو

الصاوى أحمدشهدت أسعار الخضراوات والفاكهة ارتفاعا -اليوم –فى بعض الأصناف.وسجل سعر كيلو الطماطم 4 جنيهات والبطاطس 6 بسوق التجزئة فى المتوسط، طبقا لتجار فى الجيزة. وأكد "التجار" أن سعر الكوسة ارتفع لـ7 جنيهات بدلا من 6 أمس، والبامية 13 جنيها، والفلفل الرومي/ البلدى 8، والبصل4 جني

الصاوى أحمد

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة ارتفاعا -اليوم –فى بعض الأصناف.

وسجل سعر كيلو الطماطم 4 جنيهات والبطاطس 6 بسوق التجزئة فى المتوسط، طبقا لتجار فى الجيزة.



وأكد “التجار” أن سعر الكوسة ارتفع لـ7 جنيهات بدلا من 6 أمس، والبامية 13 جنيها، والفلفل الرومي/ البلدى 8، والبصل4 جنيهات والفاصوليا الخضراء 8.



وأوضحوا أن سعر الليمون 13جنيها والخيار 8، الثوم الأبيض 20 جنيها الباذنجان العروس 5، والبلدى 3، الملوخية 3 جنيهات للرابطة، الجزر 4.



وصعدت أسعار الفاكهة، وسجل العنب الأصفر 10 جنيهات بدلا من 6.5 والموز البلدي 10جنيهات، والتفاح ارتفع لـ15، المانجو من 20 إلى 15جنيها، البطيخ من 15 و25، الكانتالوب 6.5 والتين 15 جنيها.