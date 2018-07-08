ارتفاع أسعار الخضار والفاكهة و6 جنيهات للبطاطس

الصاوى أحمدشهدت أسعار الخضراوات والفاكهة، ارتفاعا فى بعض السلع.وسجل سعر كيلو الطماطم 5 جنيهات بسوق التجزئة في المتوسط، بدلا من 3 -أمس- طبقاً لتجار تجزئة في الجيزة. وأكد "التجار" أن سعر البامية سجل 13 جنيها الفلفل الرومى البلدي 8، والبطاطس 6، البصل 2.5 جنيه، والفاصوليا الخضراء 8.وأ

الصاوى أحمد

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة، ارتفاعا فى بعض السلع.

وسجل سعر كيلو الطماطم 5 جنيهات بسوق التجزئة في المتوسط، بدلا من 3 -أمس- طبقاً لتجار تجزئة في الجيزة.



وأكد “التجار” أن سعر البامية سجل 13 جنيها الفلفل الرومى البلدي 8، والبطاطس 6، البصل 2.5 جنيه، والفاصوليا الخضراء 8.

وأوضحوا أن سعر الليمون نخفض لـ8 جنيهات بدلا من 10 والكوسة 6، الخيار 8، الثوم الأبيض 20 جنيها والباذنجان العروس 5، البلدي 3، الملوخية 3 جنيهات للرابطة، الجزر 4.



وارتفعت أسعار الفاكهة، وبلغ سعر الموز البلدى 10 جنيهات بدلا من 8، والتفاح البلدى 15، العنب 8، المانجو 15، البطيخ من 15 إلى 25 جنيها للواحدة، والكانتلوب 6.5 للكيلو.