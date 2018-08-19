ارتفاع أسعار الخضار والفاكهة.. والكوسة تسجل 20 جنيهًا

الصاوى أحمد
شهدت أسعار الخضراوات والفواكه اليوم الأحد، ارتفاعا فى بعض السلع،بسبب موسم عيد الاضحى الذي يشهد زيادة في الاستهلاك وطفرة طارئة فى الاسعار، حيث سجل سعر كيلو الطماطم 5جنيهات والبطاطس7جنيهات والفلفل 7والبصل 5جنيهات.
كما ارتفعت أسعار الخيار مسجلا 7جنيهات والفلفل الالوان 28جنيها والبامية 30جنيها، سعر الكوسة سجل 20جنيها طبقا للتجار.
ولفتوا إلى أن سعر الليمون 10 جنيهات والثوم الأبيض 15 والثوم الأحمر 18جنيهات والباذنجان العروس 6جنيهات والبلدي 4جنيهات ورابطة الكوسبرة 5جنيهات والشبت بجنيه للرابطة.
كما واصلت أسعار الفاكهة ارتفاعها وبلغ سعر الموز البلدي 15جنيها والتفاح 15جنيها والعنب البناتي 10 جنيهات والكانتالوب 6.5والتين 15جنيها والكمثرى 15 والمانجو السكرى 12جنيها والجوافة 15جنيها.