اقتصاد وأسواق

ارتفاع أسعار الخضار والفاكهة.. والكوسة تسجل 20 جنيهًا

الصاوى أحمدشهدت أسعار الخضراوات والفواكه اليوم الأحد، ارتفاعا فى بعض السلع،بسبب موسم عيد الاضحى الذي يشهد زيادة في الاستهلاك وطفرة طارئة فى الاسعار، حيث سجل سعر كيلو الطماطم 5جنيهات والبطاطس7جنيهات والفلفل 7والبصل 5جنيهات.كما ارتفعت أسعار الخيار مسجلا 7جنيهات والفلفل الالوان 28جنيها والبام