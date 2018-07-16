ارتفاع أسعار الخضار واستقرار الفواكه

الصاوى أحمد

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة ارتفاعا -اليوم – ببعض الأصناف.

وسجل سعر كيلو الطماطم 4 جنيهات والبطاطس 6 جنيهات بسوق التجزئة فى المتوسط، طبقا لتجار فى الجيزة.



وأكد “التجار” أن سعر الكوسة ارتفع لـ8 جنيهات بدلا من 7 – أمس -والبامية 13 جنيها والفلفل الرومى / البلدى 6 جنيهات والبصل4 جنيهات والثوم من 8 إلى 12.



وأوضحوا أن الليمون ـ10 جنيهات والخيار 8، والباذنجان العروس سجل 4 جنيهات بدلا من 3 والبلدى 2 جنيه والملوخية من جنيه إلى 2 جنيه للرابطة، والجزر 4 والبطاطا 4 جنيهات للكيلو .



واستقرت أسعار الفاكهة، وسجل العنب البناتى الأصفر 7.5 جنيه وعنب “كرمسن ” الأحمر 15 جنيها والعنب البلدي بـ15 جنيها والبرقوق المستورد بـ25 جنيها والموز البلدى 7.5 إلى 10جنيهات، والتفاح ارتفع لـ15، المانجو من 20 إلى 15جنيها، البطيخ من 15 و25، الكانتالوب 6.5 والتين 15 جنيها.