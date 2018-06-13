ارتفاع أسعار الخضار واستقرار الفاكهة

الصاوى أحمد ارتفعت أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء، 28رمضان، وقرب دخول موسم العيد حيث سجل كيلو الطماطم سعر ما بين 5 إلى 7 جنيهات بسوق التجزئة بدلا من 4 جنيهات قبل أيام. وأكد التجار لـ"المال" أن الفلفل تراوح ما بين 6 إلى 10 جنيهات، بدلا من 5 والبطاطس 5بدلا من 3.5 جنيه، والبصل ما بين

الصاوى أحمد

ارتفعت أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء، 28رمضان، وقرب دخول موسم العيد حيث سجل كيلو الطماطم سعر ما بين 5 إلى 7 جنيهات بسوق التجزئة بدلا من 4 جنيهات قبل أيام.

وأكد التجار لـ”المال” أن الفلفل تراوح ما بين 6 إلى 10 جنيهات، بدلا من 5 والبطاطس 5بدلا من 3.5 جنيه، والبصل ما بين 2.5 إلى 3.5 جنيهات والفاصوليا الخضراء من 5 إلى 6 جنيهات والليمون 20جنيها .

وأوضح التجار ارتفاع الكوسة إلى 10جنيهات، بدلا من 5مؤخرا،والخيار 5جنيهات بدلا من 4 جنيهات، والثوم 14والباذنجان 5 جنيهات بدلا من 2.5، والملوخية 6جنيهات بدلا 4 جنيهات، والجزر 7 جنيهات، والقلقاس 5 جنيهات، والبسلة 6 جنيهات والبامية10جنيهات.

كما واصلت أسعارالفاكهة استقرارها اليوم وسجل كيلو العنب ما بين 6.5الي10 جنيهات، والتفاح المستورد ما بين 17 و 20 جنيها والبلدى 8، والموز 6.5 و 7 جنيهات، والخوخ من 5 إلى 10 جنيهات، والبلح من 8 إلى 12 جنيها، وكيلو الكنتالوب ما بين 4 إلى 5 جنيهات، والمشمش 10 جنيهات والبطيخ الواحدة ما بين 15 الى 20جنيها.