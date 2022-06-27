ارتفاع أسعار الخشب الزان بنسبة 38.5% خلال يونيو

أصدر قطاع الإدارة المركزية التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، نشرة أسعار مواد البناء خلال شهر يونيو الحالى.

وأوضحت النشرة ارتفاع أسعار بعض مواد البناء وانخفاض الأخرى خلال شهر يونيو مقارنة مع العام الماضي.

وعلى صعيد المقارنة بشهر مايو الماضي، أوضحت النشرة أنه لم تهب تغييرات كبيرة على متوسطات الأسعار في شهر مايو مقارنة مع الشهر الماضي، حيث ثبتت معظم الأسعار عند نفس المستويات، وكان الخشب أولها.

وتنشر “المال” تطور أسعار مواد البناء خلال شهري مايو ويونيو وكذلك المقارنة بين العام الحالي والسابق، وفقاً للنشرة الصادرة عن الوزارة.

وسجلت جميع أنواع الخشب الزان وخشب سويد الموسكي والأبلاكاج، ارتفاعا خلال يونيو الحالى.

وارتفع متوسط سعر المتر المكعب من خشب سويد الموسكي بمقدار 42.5% إبان يونيو مقارنة مع الفترة نفسها خلال عام 2021، ليبلغ 14250 جنيها.

وزاد متوسط سعر المتر المكعب من الخشب الزان بنسبة 38.5% خلال يونيو عام 2022، ليسجل 18000 ، مقارنة مع 13000 بالشهر نفسه لعام 2021.

وبلغ متوسط سعر متر الخشب الأبلاكاج نحو 220جنيها خلال يونيو بنسبة ارتفاع قدرها 27.3% مقارنة مع الشهر المقابل من العام الماضي، والذي سجل فيه نحو 165 جنيها..

ويقوم قطاع الإسكان والمرافق من خلال الإدارة المركزية لاحتياجات مواد البناء بوزارة الإسكان بإعداد وإصدار نشرة شهرية لمتوسط أسعار مواد البناء المختلفة والتي لا غنى عنها لكل مهتم بمجال التشييد والبناء، لكي تساعد القطاعين الخاص والحكومي والباحثين في التخطيط ومتخذي القرارات الداعمة لقطاع مواد البناء والقطاعات المرتبطة.

وتعد تلك الأسعار أسعار استرشادية من السوق المحلية، حيث إنه تم الحصول عليها من خلال قوائم أسعار الشركات أو متوسط أسعار لبعض الشركات التي أمكن الحصول على أسعارها مع ملاحظة أن الأسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هي المعتمدة عند الدراسة الأسعار أو التعويضات الناتجة عن تغير الأسعار.



