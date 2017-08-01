عقـــارات

ارتفاع أسعار الخرسانة والطوب والرمل

رضوى عبد الرازق شهدت أسعار مواد البناء ارتفاعات تراوحت بين 8 إلى 20% خلال يوليو الماضي مقارنة بيونيو من نفس العام، وفقا لنشرة الادارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء الصادرة عن وزارة الاسكان.وفيما يلى جدول بالأسعار خلال شهر يوليو ومعدلات التغير :1 - الخرسانة الجاهزة