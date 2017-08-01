ارتفاع أسعار الخرسانة والطوب والرمل

رضوى عبد الرازق
شهدت أسعار مواد البناء ارتفاعات تراوحت بين 8 إلى 20% خلال يوليو الماضي مقارنة بيونيو من نفس العام، وفقا لنشرة الادارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء الصادرة عن وزارة الاسكان.
وفيما يلى جدول بالأسعار خلال شهر يوليو ومعدلات التغير :
1 – الخرسانة الجاهزة
النوع
الوحدة
عام 2017
عام 2016
معدل التغير عن
يونيو
يوليو
يوليو
الشهر السابق
العام الماضى
خرسانة جهد (250كم / م 3)
م3
580
625
450
7.8%
38.9%
2 – الطوب
النوع
الوحدة
عام 2017
عام 2016
معدل التغير عن
يونيو
يوليو
يوليو
الشهر السابق
العام الماضى
اسمنتى مصمت
الالف طوبة
780
912
630
16.9 %
44.8%
اسمنتى مفرغ
الالف طوبة
3729
4332
3200
16.2%
35.4 %
طفلى مثقب
الالف طوبة
725
725
495
0%
46.5%
وردى
الالف طوبة
1150
1375
800
19.6 %
71.9 %
3- الرمل
النوع
الوحدة
عام 2017
عام 2016
معدل التغير عن
يونيو
يوليو
يوليو
الشهر السابق
العام الماضى
حرش
م3
40
42
25
5%
68%
ناعم
م3
32
310
166.10
0%
86.6 %
4- الزلط
النوع
الوحدة
عام 2017
عام 2016
معدل التغير عن
يونيو
يوليو
يوليو
الشهر السابق
العام الماضى
مخصوص
م3
80
80
65
0%
23%
فينو
م3
125
135
115
8%
17.4%
5- السن
النوع
الوحدة
عام 2017
عام 2016
معدل التغير عن
يونيو
يوليو
يوليو
الشهر السابق
العام الماضى
سن2 مقاس22
م3
58
65
35
12.1%
85.7%
6- الجبس
النوع
الوحدة
عام 2017
عام 2016
معدل التغير عن
يونيو
يوليو
يوليو
الشهر السابق
العام الماضى
فاخر للفوم
طن
760
825
650
8.6%
26.9%
مكلسن للتشغيل
طن
574
660
450
15%
46.7%
7- الجير
النوع
الوحدة
عام 2017
عام 2016
معدل التغير عن
يونيو
يوليو
يوليو
الشهر السابق
العام الماضى
مطفا
طن
1469
1824
1045
24.2%
74.5%