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ارتفاع أسعار الخرسانة والطوب والرمل

رضوى عبد الرازق   شهدت أسعار مواد البناء ارتفاعات تراوحت بين 8 إلى 20% خلال يوليو الماضي مقارنة بيونيو من نفس العام، وفقا لنشرة الادارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء الصادرة عن وزارة الاسكان.وفيما يلى جدول بالأسعار خلال شهر يوليو ومعدلات التغير :1 -   الخرسانة الجاهزة
1 أغسطس، 2017 1 أغسطس، 2017

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رضوى عبد الرازق
 
شهدت أسعار مواد البناء ارتفاعات تراوحت بين 8 إلى 20% خلال يوليو الماضي مقارنة بيونيو من نفس العام، وفقا لنشرة الادارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء الصادرة عن وزارة الاسكان.

وفيما يلى جدول بالأسعار خلال شهر يوليو ومعدلات التغير :

1 –   الخرسانة الجاهزة

النوع

الوحدة

عام 2017

 

عام 2016

معدل التغير عن

يونيو

يوليو

يوليو

الشهر السابق

العام الماضى

خرسانة جهد (250كم / م 3)

م3

580

625

450

7.8%

38.9%


2 – الطوب

النوع

الوحدة

عام 2017

 

عام 2016

معدل التغير عن

يونيو

يوليو

يوليو

الشهر السابق

العام الماضى

اسمنتى مصمت  

الالف طوبة

780

912

630

16.9 %

44.8%

اسمنتى مفرغ  

الالف طوبة  

3729

4332

3200

16.2%

35.4 %

طفلى مثقب  

الالف طوبة

725

725

495

0%

46.5%

وردى

الالف طوبة

1150

1375

800

19.6 %

71.9 %

3-   الرمل

النوع

الوحدة

عام 2017

 

عام 2016

معدل التغير عن

يونيو

يوليو

يوليو

الشهر السابق

العام الماضى

حرش  

م3

40

42

25

5%

68%

ناعم

م3

32

310

166.10

0%

86.6 %

 

4- الزلط

النوع

الوحدة

عام 2017

 

عام 2016

معدل التغير عن

يونيو

يوليو

يوليو

الشهر السابق

العام الماضى

مخصوص

م3

80

80

65

0%

23%

فينو

م3

125

135

115

8%

17.4%

5- السن

النوع

الوحدة

عام 2017

 

عام 2016

معدل التغير عن

يونيو

يوليو

يوليو

الشهر السابق

العام الماضى

سن2 مقاس22

م3

58

65

35

12.1%

85.7%

6- الجبس

النوع

الوحدة

عام 2017

 

عام 2016

معدل التغير عن

يونيو

يوليو

يوليو

الشهر السابق

العام الماضى

فاخر للفوم  

طن

760

825

650

8.6%

26.9%

مكلسن للتشغيل  

طن

574

660

450

15%

46.7%

7- الجير

النوع

الوحدة

عام 2017

 

عام 2016

معدل التغير عن

يونيو

يوليو

يوليو

الشهر السابق

العام الماضى

مطفا

طن

1469

1824

1045

24.2%

74.5%

 

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