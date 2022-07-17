ارتفاع أسعار الخبز في إسرائيل للمرة الأولى خلال أكثر من 3 سنوات

ارتفعت أسعار الخبز في إسرائيل بنسبة تصل إلى 36 في المائة، حسبما أفاد بيان مشترك صادر عن وزارتي المالية والاقتصاد والصناعة اليوم (الأحد).

وقال البيان إن هذه هي المرة الأولى التي ترتفع فيها أسعار الخبز في إسرائيل منذ أوائل فبراير العام 2019.

ارتفاع أسعار الخبز في إسرائيل

وأضاف أنه في أعقاب قرار الوزارتين، سوف تتراوح أسعار الخبز في إسرائيل من الآن فصاعدا من 6.09 شيقل إلى 7.91 شيقل (1.75 إلى 2.28 دولار أمريكي).

وأوضح البيان أن زيادة الأسعار جاءت في أعقاب طلب من أصحاب المخابز في إسرائيل، بعد ارتفاع أسعار الدقيق وسط ارتفاع أسعار القمح العالمية.

ينضم ارتفاع أسعار الخبز إلى الزيادات الأخيرة الأخرى للأسعار الخاضعة للرقابة في إسرائيل، بما في ذلك ارتفاع أسعار البيض لأول مرة منذ 3 سنوات ونصف وارتفاع أسعار الوقود، الذي وصل إلى ثاني أعلى مستوى على الإطلاق.

وبلغ معدل التضخم لمدة 12 شهرًا في إسرائيل يوم الجمعة 4.4 في المائة في يونيو الماضي، وهو أعلى مستوى منذ العام 2008، وفقًا لدائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.