ارتفاع أسعار الحديد 8 مرات خلال شهرين

محمود زكي



شهدت أسعار الحديد، خلال الشهرين الماضيين، زيادة في القوائم السعرية لدى الشركات المصنعة، حيث بلغت نسبة الزيادة خلال الشهرين الماضيين حوالي 21% بقيمة تتجاوز 2100 جنيه للطن، إذ بلغ سعر الطن بداية من شهر يوينو حوالي 9900 جنيه بينما تجاوزت أسعار الطن بالنسبة لشهر أغسطس حاجز 12 ألف جنيه للطن.

** 8 مرات في شهرين





في البداية، قال محمد فاوي رئيس مجلس إدارة شركة مكة المكرمة لتجارة الحديد ومواد البناء، إنه ليس من المعقول أن ترتفع القوائم السعرية في أسبوع واحد بقيمة 600 جنيه مشيرًا إلى أن ذلك يزيد من الركود في عملية المبيعات إذ أن شركات الحديد رفعت القوائم السعرية لها خلال شهرين حوالي 8 مرات.





وأضاف فاوي أن هناك شركات الحديد تزيد من قوائمها مرة أو مرتين في الإسبوع مشيرًا إلى أن المستهلكين في حالة صدمة كبيرة من الزيادات المفاجئة في الأسعار





ولفت إلى أن زيادة الأسعار تصيب قطاع مواد البناء خاصة وأن هناك مشروعات عقارية كثيرة قد تضطر إلى توقيف التوريدات لعدم قدرتها على تغطية التكاليف الخاصة بالإنشاء.

**الأسباب

في هذا السياق، قال محمد الحنفي المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن هناك أسباب كثيرة أدت إلى ارتفاع الأسعار بهذه الطريقة، وليست الزيادات من جانب المصنعين بمحض إرادتهم، مشيرًا إلى أن الزيادة في القوائم السعرية للطن ليست في مصلحة المصنعين وذلك لأنها ستؤدي إلى انخفاض المبيعات بصورة واضحة.



ولفت إلى أن الزيادات تأتي على خلفية زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة تصل إلى 1% لترتفع إلى 14% بدلا من 13% بالإضافة إلى قرارات المركزي برفع الفائدة مرتين متتاليتين في شهرين مشيرًا إلى أن الأهم من ذلك زيادة الجديدة في أسعار الوقود والتي تساهم بشكل واضح في العملية الإنتاجية بالإضافة إلى الزيادة في أسعار الكهرباء.



وأشار المدير التنفيذي للغرفة أن شركات الحديد لجأت لزيادة القوائم السعرية لها وذلك لتجنب مزيد من الخسائر الناتجة عن القرارات الاقتصادية الأخيرة وأوضح الحنفى أن الشركات قامت بتخفيض إنتاجها فى شهر رمضان نظرًا لتباطؤ حركة البيع فى ذلك الوقت، وليس من أجل تعطيش السوق لزيادة أسعار المنتجات

ولفت إلى أن تلك الفترة تشهد طلبًا شديدًا على أسعار الحديد من جانب التجار والوكلاء لتوقعهم زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة.



وأوضح الحنفى أن الشركات قامت بتخفيض إنتاجها فى شهر رمضان نظرًا لتباطؤ حركة البيع فى ذلك الوقت، وليس من أجل تعطيش السوق لزيادة أسعار المنتجات، مشيرًا إلى أن تلك الفترة تشهد طلبًا شديدًا على أسعار الحديد من جانب التجار والوكلاء لتوقعهم زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة.



** ارتفاع البيلت



في السياق ذاته، قال طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية، رئيس مجموعة الجيوشي للصلب، إن السوق المحلية تفاجأت بتسجيل ارتفاعات فى أسعار المادة الخام (البيلت) عالمياً مسجلة 500 دولار فى الطن الواحد بعد فترة من الثبات عند مستوى 440 – 450 دولار، متوقعا أن تسجل أسعار حديد التسليح ارتفاعات جديدة محليا فى غضون الأيام القليلة المقبلة.



وأضاف الجيوشي أن زيادة أسعار البيلت عالمياً سببه الارتفاع الشديد فى أسعار المواد الخام الداخلة فى تصنيع أفران الصهر التى تتولى إنتاج (البيلت).



وأضاف أن المصانع المحلية ستجد نفسها مجبرة على تغيير أسعارها مع التعاقدات الجديدة على توريد البيلت وفقاً لأسعارها الأخيرة، مشيراً إلى أن مصانع حديد التسليح فى مصر تكاد تغطي تكلفتها الإنتاجية فى إعلان أسعارها لبيع منتج الحديد.



وأوضح عضو غرفة الصناعات المعدنية، أن حساب تكلفة إنتاج حديد التسليح محلياً ليس له أية علاقة من قريب أو بعيد بالقرارات التى تتخذها الدولة ممثلة فى وزارة الصناعة بفرض رسوم حماية وإغراق ضد واردات الحديد من الخارج، مؤكداً أن حسابات أى مصنع يسهل لأي جهة رقابية مراجعتها للتأكد أن المصانع المحلية تراعي متطلبات وظروف السوق المصرية فى إحتساب أسعارها لبيع منتج حديد التسليح.



** احتمال التلاعب



في المقابل، قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية إن المصنعين يتلاعبون بالأسعار كيفما شاءوا، دون وجود رقابة من الدولة عليهم، وهو ما دفعهم إلى زيادة الأسعار بهذه الصورة، إذ ليس من المعقول أن ترتفع الأسعار بنسبة تصل إلى 20% خلال شهرين دون تدخل واضح من الدولة لمعرفة سبب الزيادة.



وتابع الزيني أن الحديد المستورد الذي فُرض عليه رسوم الإغراق كان السبب الرئيسي أمام شركات الحديد لعدم زيادة القوائم السعرية بهذه الصورة مشيرًا إلى أنه يجب على وزارة الصناعة إنها فرض رسوم الإغراق على المستورد لضبط الأسعار.



وكانت قد قررت وزارة التجارة والصناعة الشهر الماضي، فرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح، (أسياخ، ولفائف، و قضبان، وعيدان)، المصدرة من أو ذات منشأ الصين، وتركيا، وأوكرانيا، بـ % 17 من القيمة «CIF» على الواردات الصينية.



وبواقع 10 إلى %19 من القيمة «CIF» على الواردات التركية، ومن %27-%15 من القيمة «CIF» على الواردات الأوكرانية، لمدة 4 أشهر منذ صدور القرار.





