ارتفاع أسعار الحديد 100 -400 جنيه.. وثبات الطوب

محمود محسن قال خالد الدجوي، عضو مجلس الإدارة المنتدب والمدير التنفيذي لمجموعة الماسية للصلب، إن أسعار الحديد ارتفعت خلال الشهر الحالي عن سابقه بنسبة قليلة تتراوح بين 1 و3%، مضيفا أن سعر الطن للمستهلك سجل من 12200 إلى 12300 جنيه.…



محمود محسن

قال خالد الدجوي، عضو مجلس الإدارة المنتدب والمدير التنفيذي لمجموعة الماسية للصلب، إن أسعار الحديد ارتفعت خلال الشهر الحالي عن سابقه بنسبة قليلة تتراوح بين 1 و3%، مضيفا أن سعر الطن للمستهلك سجل من 12200 إلى 12300 جنيه.

وأوضح الدجوي أن الأسعار ارتفعت في شهر ديسمبر الحالي عن سابقه بشكل متفاوت من نوع لآخر، مشيراً إلى أن الزيادة تراوحت بين 100 و400 جنيه في الطن.

ولفت الدجوي إلى أن هذه الزيادة ترجع إلى ارتفاع أسعار البليت والخردة فضلا عن أسعار الدولار المرتفعة.

ومن جانبه قال مسعد الشاذلي رئيس مجلس الادارة للجمعية التعاونية الانتاجية لمصانع مواد البناء أن أسعار الطوب لم يحدث لها أي تغيير خلال هذا الشهر، موضحا أن أسعار الـ1000 طوبة بـ300 جنيه، وهو نفس السعر في الشهر الماضي.

ولفت الشاذلي إلى أن السعر سالف الذكر يضاف إليه تكلفة النقل، وتختلف تكلفة النقل من مكان لآخر، فمسافة النقل هي التي تُحدد التكلفة.

وأشار الشاذلي إلى أن هناك أحجاما مختلفة من الطوب مما يترتب عليه اختلاف أسعاره.

وأوضح الشاذلي أن هناك حجم “20 x 5 x 11” ويباع الـ1000 طوبة منه بـ400 جنيه، فضلا عن الحجم “24 x 12 x 12” ويباع الـ1000 طوبة منه بألف جنيه.

وأضاف الشاذلي أن غالبية المستهلكين يشترون النوع الأول، لكن الشركات الكبرى هي التي تشتري الأغلى سعراً.