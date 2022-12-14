ارتفاع أسعار الحديد اليوم 14-12-2022.. وتراجع الطلب مع ترقب الأسواق

سجلت الأسواق أرتفاع أسعار الحديد اليوم الأربعاء 14-12-2022 لأعلي سعر خلال العام الجاري ، بعد ان قفز سعر الطن نحو 1000 جنيه لدي عدد من المصانع وعلى رأسهم مصنع حديد عز ، فيما يقترب سعر الطن في الأسواق للمستهلك نحو 24 ألف جنيه مع انخفاض المعروض والطلب في الأسواق

وبررت بعض المصانع أرتفاع أسعار الحديد اليوم بتحرك أسعار الدولار الدولار ما يضغط على تكلفة الانتاج ويجبرها على زيادة أسعارها ، فيما يسعي بعض المصانع الكبري لزيادة صادراتها ، بالاضافة إلى العمل على زيادة التوريد للمشروعات القومية ، فيما يتراوح سعر الطن في مصر ما بين 20300-21500 جنيه تسليم أرض المصنع غير شامل تكلفة النقل.

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أسعار الحديد في مصر

وتقوم “المال” في التقرير التالي برصد أسعار الحديد اليوم في مصر الأربعاء 14-12-2022 :-

سعر حديد عز اليوم

وقفز سعر الحديد في مصنع حديد عز عند أعلي سعر له ليسجل 21450 جنيها للطن غير شامل تكلفة النقل ” النولون” للمستهلك النهائي وهو الأعلى انتاجية وسعرا في مصر.

سعر حديد بشاي للصلب

وسجل سعر طن الحديد في مصنع بشاي للصلب نحو 21300 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد السويس اليوم

وشهدت أسعار الحديد في مصنع السويس للصلب ارتفاع ملحوظ في الطن خلال تعاملات اليوم ليسجل 21350 جنيها تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المصريين

كما أرتفعت أسعار الحديد لدي مصنع حديد المصريين ليبلغ 21350 جنيها للطن تسليم أرض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك.

سعر حديد المراكبي للصلب

كما أستقرحديد المراكبي للصلب على مدار اليوم عند 20330 جنيها للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر حديد الجارحي اليوم

وحافظت أسعار الحديد اليوم في مصنع حديد الجارحي علي مستوياتها لتبلغ 19400 جنيه للطن تسليم أرض المصنع ، فيما يعد أحد المصانع المتكاملة بالسوق.

سعر حديد العشري

كما سجل سعر حديد العشري للصلب ثباتا جديدا في التعاملات الأسبوعية ليبلغ 20300 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد الجيوشي للصلب

اما عن سعر الحديد الأقل في مصر فكان من نصيب مصنع حديد الجيوشي للصلب ليسجل نحو 20300 جنيه للطن تسليم أرض مصنع ، وهو الاقل في مصر

يذكر أن اجمالي انتاج مصر من حديد التسليح يبلغ حوالي 7.9 مليون طن ، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.