ارتفاع أسعار الحديد اليوم.. مصنع المصريين يعلن زيادة الطن 2350 جنيهًا

شهدت الأسواق ارتفاع أسعار الحديد اليوم في مصر 7-3-2023 بعد إعلان مصنع حديد المصريين زيادة في الطن، بواقع 2350 جنيهاً للطن بداية من اليوم وخلال شهر مارس الحالي.

وكشف محب شفيق، عضو غرفة مواد البناء، أن مصنع المصريين أرسل خطابًا إلى وكلائه يظهر ارتفاع أسعار الحديد اليوم ليسجل نحو 29.2 ألف جنيه بدلاً من 26850 جنيهاً خلال فبراير الماضي، وبزيادة قدرها 2350 جنيهاً للطن تسليم أرض المصنع.

وأضاف “شفيق” أن الأسواق تواصل ارتفاعاتها بشكل متواصل منذ مطلع الأسبوع الحالي بعد إعلان مصنع “عز” زيادة أسعاره بواقع 2300 جنيه للطن بداية من غد، لتسجل الأسعار مستويات تاريخية جديدة في ظل انخفاض الطلب بشكل قوي في السوق المحلية، وسط ذهول البعض من المستويات التى بلغها حديد التسليح.

وقال مصدر مسئول في اتحاد الغرف التجارية، إنه من المرتقب أن ترتفع أسعار الحديد في الأسواق بداية من غد بشكل يتخطى 30 ألف جنيه للطن للمستهلك، في ظل إعلان مصنع حديد المراكبي للصلب بزيادة أسعاره بواقع 1500 جنيه، فيما رفع مصنع بشاي للصلب 500 جنيه للطن ليتراوح سعر الحديد في مصر عند أعلي مستوياته، ليسجل الطن ما بين 26500– 29285 جنيها تسليم أرض المصنع، وهبوط المعروض من الحديد.

وتنشر “المال”، في التقرير التالي أسعار الحديد اليوم في مصر مصر الثلاثاء 7 مارس 2023

سعر حديد عز اليوم

أشتعل سعر حديد التسليح لدي مصنع حديد عز ليقفز بقيمة 2300 جنيه للطن ليسجل الطن نحو 29285 جنيهًا بداية من غد الثلاثاء بعد أن سجل 26985 جنيهاً للطن خلال فبراير الماضي غير شامل تكلفة النقل ”النولون” للمستهلك النهائي وهو الأعلى سعراً في مصر وإنتاجية بالسوق

وقام منذ قليل مصنع السويس للصلب بزيادة الطن بنحو 2350 جنيها، فيما رفع مصنع حديد عنتر ستيل أسعار الحديد في مصر ليسجل حوالي 29500 جنيه، ومن المتوقع قيام بعض الشركات بتغيير أسعارها تباعا.

يذكر أن جميع مصانع حديد التسليح في مصر يصل إجمالي إنتاجها إلى حوالى 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالى 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية.