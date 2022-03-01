ارتفاع أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 1-3-2022 بالأسواق المصرية والطن يتجاوز 16 ألف جنيه



سجلت الأسواق ارتفاع أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 1-3-2022 بالأسواق المحلية مع أستمرار ترقب الجميع للوضع من جانب المتعاملين في سوق الحديد لما ستسفر عنه حرب روسيا واوكرانيا ومدي تأثر الاسواق العالمية وخاصة المعادن لتلك الازمة في الوقت الراهن مع صعود سعر البترول والغاز عالميا.

واعلنت امس حديد الجارحي ارتفاع أسعار الحديد اليوم بواقع 550 جنيها للطن ليتجاوز سعر الطن 16 ألف جنيه للمستهلك لدي مصنع الجارحي ، فيما يتراوح سعر طن حديد التسليح في مصر ما بين 14800-15400 الف جنيه تسليم ارض مصنع خلال شهر فبراير الجاري.

سعر الحديد

أسعار الحديد في مصر

وتنشر جريدة المال أسعار الحديد اليوم في مصر الثلاثاء 1-3-2022

سعر حديد عز اليوم

استقرار وترقب من الجميع لاعلان سعر حديد عز عن أسعارها لشهر مارس وسط ثبات ليبلغ نحو 15 ألف جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع وهي الاعلي انتاجية في مصر

سعر حديد المصريين

كما استقرت أسعار الحديد اليوم لدي مصنع حديد المصريين بشكل مستمر خلال تعاملات اليوم ليبلغ نحو 14900 جنيهًا للطن

سعر حديد الجارحي اليوم

فيما يغرد مصنع حديد الجارحي على قمة أعلي سعر للحديد في مصر خلال فبراير ومع اول شهر مارس ، ليسجل نحو 15750 جنيه تسليم ارض مصنع وسط هبوط في المبيعات.

سعر حديد بشاي للصلب

فيما لم تسجل أسعار الحديد اليوم في مصنع حديد بشاي للصلب اى تغير حتي الان ، ليبلغ نحو 15400 جنيه للطن تسليم ارض مصنع في مصر.

سعر حديد السويس للصلب

كما أستقر سعر حديد السويس للصلب في أسعاره ليواصل مستوياته ، ويسجل سعر طن حديد السويس نحو 14900 جنيه للطن تسليم ارض مصنع.

سعر حديد المراكبي اليوم

كما يترقب البعض اعلان سعر مصنع حديد المراكبي والمستقر بشكل ملحوظ عند مستوي 14900 جنيه للطن ارض مصنع والمصنف ضمن المصانع المتكاملة فى مصر.

سعر حديد العشري للصلب

وأستقرت أسعار الحديد اليوم لدي مصنع حديد العشري للصلب والذي يعد ضمن مصانع الدرفله استقرار أسعارها ، ليسجل الطن نحو 15 ألف جنيه للطن تسليم ارض مصنع

سعر حديد الجيوشي للصلب

وشهد مصنع حديد الجيوشي ثبات عند نحو 15 الف جنيه للطن تسليم ارض مصنع.