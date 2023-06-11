ارتفاع أسعار التكييفات في مصر 2023.. شارب يبدأ من 15.2 إلى 53.7 ألف جنيه

كشفت شعبة الأجهزة الكهربائية بأتحاد الغرف التجارية عن ارتفاع أسعار التكييفات في مصر 2023 بمتوسط يصل إلى 15% خلال الفترة الحالية وبشكل متلاحق من جانب الشركات المصنعة ، ما ساهم في انخفاض الطلب على التكييفات في الفترة الحالية.

وتنشر المال في التقرير التالي أسعار التكييفات في مصر

قائمة توضح أسعار التكييفات في مصر ماركة شارب وتورنيدو

كشف جورج زكريا رئيس شعبة الاجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة ، في تصريحات لـ “المال” أن شركات الأجهزة الكهربائية ترسل زيادات في الأجهزة بشكل متواصل وشبه شهرياً ، موضحاً ان هناك ركود كبير في الطلب على الأجهزة نتيجة الزيادات الكبيرة مؤخراً منذ بداية العام.

وأوضح زكريا أن الموسم الحالي يشهد ركود تضخمي قوي ، موضحاً أن العام الحالي أوشك على الانتهاء، وسوف تقوم الشركات والمصانع والتجار بعمل عروض وتخفيضات على الأجهزة للمستهلكين، متابعا على المستهلكين أن يستغلوا هذه الفرصة وينتظروا قليلا حتى نهاية العام لشراء الأجهزة بأفضل الأسعار.

جورج زكريا

وأضاف زكريا أسعار التكييفات في مصر 2023 ماركة شارب وتورنيدو تبدأ أسعارها من 15275 جنيهاً وحتي 53745 جنيهاً للجهاز وفقاً للماركة وقوة الحصان وغيرها من المواصفات.

بداية سجل تكييف شارب 1.5 حصان بارد AH12 S فقد بلغ نحو 15275 جنيهاً للجهاز.

وسجل التكييف ماركة شارب 1.5 حصان ويوجد به خاصية البلازما ويبلغ سعره 21.700 جنيهاً

-أما تكييف شارب 2.25 حصان حراري بسعر 33 ألف جنيه .

-وتكييف ماركة تورنيدو ديجيتال بارد 2.25 حصان ،سوبر جت ، يبلغ سعره 22.5 ألف جنيه .

– فيما ارتفع سعر تكييف شارب 2.25 حصان ماركة MSMB1T-18CR بـ 20.5 ألف جنيه ،سبليت ،هواء ديجيتال بارد 2.25 حصان ،سوبر جت ، 22ألف جنيه.

-تكييف سبليت شارب قوة 1.5حصان تربو ،بسعر لا يقل عن 16ألفا و 600جنيه .

فيما يبلغ سعر تكييف كاريير 1.5 حصان بارد فقط نحو 14 ألف جنيه ، اما التكييف كاريير بارد / ساخن فقد بلغ 15 ألف جنيه.

كما بلغ سعر تكييف كاريير 2.25 حصان بارد فقط نحو 26182 جنيهاً

-تكييف ماركة فريش 2.25حصان ب 16ألفا و870جنيها.

-تكييف ماركة يونيون إير ساخن أو بارد بقوة 1.5ب 12ألفا و700جنيه .

-تكييف تبريد فقط ميشن 1.5،12CR حصان فقط بسعر لا يقل عن 12ألفا و600جنيه.

-أما بالنسبة إلى تكييف تورنيدو سبليت رقمي بلازما شيلد وقوة 1.5حصان فهو بـ 13ألفا و400جنيه.

-وأخيراً تكييف فريش من نوع سبليت بروفيشنال ،1.5حصان ، سعره لا يقل عن 11ألفا و800جنيه.