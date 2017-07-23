اقتصاد وأسواق

ارتفاع أسعار البيض وانخفاض الدواجن

أحمد اللاهونى ارتفعت أسعار طبق البيض اليوم بالسوق المحلية، بشكل طفيف لتسجل 37 جنيها، مقابل 36 أمس، فيما تراجعت أسعار الدواجن لتسجل 25 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض مقابل 26 أمس، و35 للبلدى، و40 للرومى، والبط 37، وفقًا لعبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة.    &n
23 يوليو، 2017 23 يوليو، 2017

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أحمد اللاهونى

 ارتفعت أسعار طبق البيض اليوم بالسوق المحلية، بشكل طفيف لتسجل 37 جنيها، مقابل 36 أمس، فيما تراجعت أسعار الدواجن لتسجل 25 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض مقابل 26 أمس، و35 للبلدى، و40 للرومى، والبط 37، وفقًا لعبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة.
                                            
وعلى صعيد الأسماك، فقد استقرت عند 75 جنيهًا لكيلو البورى، و 35 للبلطى، و80 للمكرونة، وتراوحت أسعار الجمبرى بين 150 و450، والكابوريا بين 80 و140.

وفى سوق اللحوم، أكد محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، استقرار الأسعار عند 165 جنيهًا للبتلو، و140 للضانى، و150 للكندوز. 

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