ارتفاع أسعار البيض والطبق يصل إلى 39 جنيهًا

أحمد اللاهونى ارتفعت أسعار البيض اليوم فى السوق المحلية بنحو جنيهين، ليتراوح الطبق بين37 و39 جنيها، فيما استقرت الدواجن عند 28 جنيها لكيلو الدجاج الأبيض و30 للساسو و35 للبلدى، و45 للرومى، 45 للبط.كما استقرت أسعار الأسماك لتتراوح بين 25 و30 جنيهًا لكيلو البلطى، وسجل الدنيس 170 جنيهًا، والقا



أحمد اللاهونى

ارتفعت أسعار البيض اليوم فى السوق المحلية بنحو جنيهين، ليتراوح الطبق بين37 و39 جنيها، فيما استقرت الدواجن عند 28 جنيها لكيلو الدجاج الأبيض و30 للساسو و35 للبلدى، و45 للرومى، 45 للبط.

كما استقرت أسعار الأسماك لتتراوح بين 25 و30 جنيهًا لكيلو البلطى، وسجل الدنيس 170 جنيهًا، والقاروص 180 جنيها، والتعابين 150جنيها، وتراوح البورى بين 50 و70، والمكرونة بين 50 و75، والجمبرى بين 150 و250، والكابوريا بين 80 و160.

واستقرت اللحوم أيضا لتتراوح بين 100 و120 جنيها لكيلو الكندوز و135 للضانى، و140 للبتلو.