ارتفاع أسعار البيض.. والطبق يصعد إلى 40 جنيهًا

أحمد اللاهونى ارتفعت أسعار طبق البيض -اليوم السبت- بالسوق المحلية، لتسجل 40 جنيهاً، مقابل 37 أمس، فيما استقرت أسعار الدواجن عند 25 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، و35 للبلدى، و40 للرومى، والبط 37، وفقًا لعبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة. وطالب السيد، وزارة التموين بض

أحمد اللاهونى



ارتفعت أسعار طبق البيض -اليوم السبت- بالسوق المحلية، لتسجل 40 جنيهاً، مقابل 37 أمس، فيما استقرت أسعار الدواجن عند 25 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، و35 للبلدى، و40 للرومى، والبط 37، وفقًا لعبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة.



وطالب السيد، وزارة التموين بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، لتفعيل الأسعار الاسترشادية التى تحددها الغرف التجارية، لمنع أى تلاعب قد يحدث من التجار.



وعلى صعيد الأسماك، فقد استقرت عند 75 جنيهًا لكيلو البورى، و35 للبلطى، و80 للمكرونة، وتراوحت أسعار الجمبرى بين 150 و450، والكابوريا بين 80 و140.



وفى سوق اللحوم، أكد محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، استقرار الأسعار عند 165 جنيهًا للبتلو، و140 للضانى، و150 للكندوز.