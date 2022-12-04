ارتفاع أسعار البيض فى السوق المحلية بسبب جنون الأعلاف

قفزت أسعار البيض اليوم الأحد فى السوق المحلية بنحو 5 جنيهات لتتراوح بين 71 و74 جنيهًا للطبق بالمزرعة، بحسب تصريحات ثروت الزينى، رئيس اتحاد منتجى الدواجن.

وأرجع الزينى فى تصريحات خاصة لجريدة المال، ارتفاع أسعار البيض إلى جنون أسعار الأعلاف التي أجبرت عدددا كبيرا من المربين على التخارج من المنظومة.

أسعار البيض اليوم

وصعدت أسعار البيض اليوم إلى 78 جنيهًا للطبق الأبيض للمستهلك، ويدور عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحجم استثمارات يصل إلى 90 مليار جنيه مصرى، وفق بيانات اتحاد منتجى الدواجن.

وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم.

أسعار البيض الأحمر

وصعدت أسعار البيض الأحمر إلى 80 جنيهًا للطبق، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا، جاء ذلك وفقًا لتصريحات نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني السابقة، الدكتورة منى محرز.

أسعار البيض البلدى

وارتفعت أسعار البيض البلدى إلى 81 جنيهًا للطبق، ودعا اتحاد منتجى الدواجن وزارة التجارة والصناعة لسرعة إدارج صناعة الدواجن ضمن برامج التصدير، وذلك بعد إمدادها بالبيانات اللازمة، موضحًا أن هناك نحو 30 مؤسسة خالية من أنفلونزا الطيور، وتواصل أعمال التصدير.

ووصل عدد مصانع الأعلاف المرخصة إلى 1493 مصنعاً، بإجمالي 12290 منشأة ثروة داجنة، بحسب تأكيدات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فى تصريحات سابقة.