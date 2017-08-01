عقـــارات

ارتفاع أسعار البلاط والسيراميك والرخام

رضوى عبد الرازق شهدت أسعار البلاط والسيراميك ارتفاعات تراوحت بين 5 إلى 16.7% خلال يوليو الماضى مقارنة بيونيو من نفس العام، كما ارتفعت أسعار بعض أنواع الرخام ، واستقر الجرانيت والأسقف الجبسية والعزل، وفقا لبيانات الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء الصادرة عن وزارة الاسكان .وفيما يل