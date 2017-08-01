ارتفاع أسعار البلاط والسيراميك والرخام

رضوى عبد الرازق
شهدت أسعار البلاط والسيراميك ارتفاعات تراوحت بين 5 إلى 16.7% خلال يوليو الماضى مقارنة بيونيو من نفس العام، كما ارتفعت أسعار بعض أنواع الرخام ، واستقر الجرانيت والأسقف الجبسية والعزل، وفقا لبيانات الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء الصادرة عن وزارة الاسكان .
وفيما يلى جدول بالأسعار خلال شهر يوليو ومعدلات التغير :
1- البلاط
النوع
الوحدة
عام 2017
عام 2016
معدل التغير عن
يونيو
يوليو
يوليو
الشهر السابق
العام الماضى
بلاط موازيكو حصوة كرارة
م2
60
66
48
10%
37.5%
بلاط شطف رخام كرارة
م2
102
108
85
5.9 %
27.1 %
بلاط شطف رخام بنك مصر
م2
95
100
75
5.3 %
33.3 %
بلاط اسطح اسمنتى
م2
34
34
28
0
21.4
2- السيراميك
النوع
الوحدة
عام 2017
عام 2016
معدل التغير عن
يونيو
يوليو
يوليو
الشهر السابق
العام الماضى
سراميك حوائط
م2
48
56
41
16.7%
36.6%
سراميك ارضيات مقاس 35
*35
م2
50
57
39
14%
46.2 %
سراميك ارضيات مقاس 50*50
م2
59
66
48
11.9%
37.5%
3- الرخام
النوع
الوحدة
عام 2017
عام 2016
معدل التغير عن
يونيو
يوليو
يوليو
الشهر السابق
العام الماضى
جلالة لايت ” ترابيع “
م2
110
110
98
0%
12.2%
برلاتو ” ترابيع “
م2
120
130
109
8.3%
19.3 %
جلالة لايت ” درج “
م.ط
90
90
81
0%
11.1%
برلاتو “درج”
م.ط
100
110
81
10 %
35.8%
الجرانيت
النوع
الوحدة
عام 2017
عام 2016
معدل التغير عن
يونيو
يوليو
يوليو
الشهر السابق
العام الماضى
احمر اسوان ” ترابيع “
م2
310
310
260
0%
19.2%
رمادى ” ترابيع “
م2
310
310
260
0%
19.2 %
احمر اسوان ” درج “
م.ط
220
220
180
0%
22.2 %
رمادى درج
م.ط
220
220
180
0%
22.2 %
العزل
1- البلاط
النوع
الوحدة
عام 2017
عام 2016
معدل التغير عن
يونيو
يوليو
يوليو
الشهر السابق
العام الماضى
لفائف خيش مقطرن انسوجت
اللفة (1*10 م )
191.1
192.7
117.7
0.9%
63.7%
عازل للرطوبة اساس بيتومينى مسلح
م2
40.8
41.2
23.3
0.9%
76.6%
بيتومين مؤكسد على الساخن
كجم
6
6.1
2.6
2 %
135.4%
الواح عزل حرارى
م3
1531
1531
1045
0%
46.5
أسقف جبسية
النوع
الوحدة
عام 2017
عام 2016
معدل التغير عن
يونيو
يوليو
يوليو
الشهر السابق
العام الماضى
الواح مقاس 1.3 *3 م
لوح
80
80
64
0%
25%