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ارتفاع أسعار البلاط والسيراميك والرخام

رضوى عبد الرازق   شهدت أسعار البلاط والسيراميك ارتفاعات تراوحت بين 5 إلى 16.7% خلال يوليو الماضى مقارنة بيونيو من نفس العام، كما ارتفعت أسعار بعض أنواع الرخام ، واستقر الجرانيت والأسقف الجبسية والعزل، وفقا لبيانات الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء الصادرة عن وزارة الاسكان .وفيما يل
1 أغسطس، 2017 1 أغسطس، 2017

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رضوى عبد الرازق
 
شهدت أسعار البلاط والسيراميك ارتفاعات تراوحت بين 5 إلى 16.7% خلال يوليو الماضى مقارنة بيونيو من نفس العام، كما ارتفعت أسعار بعض أنواع الرخام ، واستقر الجرانيت والأسقف الجبسية والعزل، وفقا لبيانات الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء الصادرة عن وزارة الاسكان .

وفيما يلى جدول بالأسعار خلال شهر يوليو ومعدلات التغير :

1-   البلاط

النوع

الوحدة

عام 2017

 

عام 2016

معدل التغير عن

يونيو

يوليو

يوليو

الشهر السابق

العام الماضى

بلاط موازيكو حصوة كرارة

م2

60

66

48

10%

37.5%

 

 

 

 

 

 

 

بلاط شطف رخام كرارة

م2

102

108

85

5.9 %

27.1 %

بلاط شطف رخام بنك مصر

م2

95

100

75

5.3 %

33.3 %

بلاط اسطح اسمنتى

م2

34

34

28

0

21.4

 

2-  السيراميك

   

النوع

الوحدة

عام 2017

 

عام 2016

معدل التغير عن

يونيو

يوليو

يوليو

الشهر السابق

العام الماضى

سراميك حوائط   

م2

48

56

41

16.7%

36.6%

سراميك ارضيات مقاس 35

*35

م2  

50

57

39

14%

46.2 %

سراميك ارضيات مقاس 50*50  

م2

59

66

48

11.9%

37.5%

 

3-   الرخام

النوع

الوحدة

عام 2017

 

عام 2016

معدل التغير عن

يونيو

يوليو

يوليو

الشهر السابق

العام الماضى

جلالة لايت ” ترابيع “

م2

110

110

98

0%

12.2%

برلاتو ” ترابيع “

م2

120

130

109

8.3%

19.3 %

 

 

 

 

 

 

 

جلالة لايت ” درج “

م.ط

90

90

81

0%

11.1%

 

 

 

 

 

 

 

برلاتو “درج”

م.ط

100

110

81

10 %

35.8%

 

الجرانيت  

النوع

الوحدة

عام 2017

 

عام 2016

معدل التغير عن

يونيو

يوليو

يوليو

الشهر السابق

العام الماضى

احمر اسوان ” ترابيع “

م2

310

310

260

0%

19.2%

 

 

 

 

 

 

 

رمادى ” ترابيع “

م2

310

310

260

0%

19.2 %

احمر اسوان ”  درج “

م.ط

220

220

180

0%

22.2 %

رمادى درج

م.ط

220

220

180

0%

22.2 %

 

 العزل

 

1-   البلاط

النوع

الوحدة

عام 2017

 

عام 2016

معدل التغير عن

يونيو

يوليو

يوليو

الشهر السابق

العام الماضى

لفائف خيش مقطرن انسوجت

اللفة (1*10 م )

191.1

192.7

117.7

0.9%

63.7%

 

 

 

 

 

 

 

عازل للرطوبة اساس بيتومينى مسلح

م2

40.8

41.2

23.3

0.9%

76.6%

بيتومين مؤكسد على الساخن

كجم

6

6.1

2.6

2 %

135.4%

الواح عزل حرارى  

م3

1531

1531

1045

0%

46.5

 

 

أسقف جبسية

النوع

الوحدة

عام 2017

 

عام 2016

معدل التغير عن

يونيو

يوليو

يوليو

الشهر السابق

العام الماضى

الواح مقاس 1.3 *3 م 

لوح

80

80

64

0%

25%

 

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