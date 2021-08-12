ارتفاع أسعار البطاطس في الأسواق

شهدت أسعار البطاطس ارتفاعا في الأسواق بحسب جودتها ويبلغ سعر افضل الانواع الممتازة من 7جنيه 7.5 جنيه جملة ، و بطاطس نكلا بالقليوبية من 6.25 جنيه 6.75جنيه، و بطاطس تلاجة كارة فاخر 6.30 جنيه ، والبطاطس الصحراوي الممتازة تبدأ ب4.70 جنيه .

وفسر عدد من التجار اسباب ارتفاع البطاطس إلى زيادة الطلب العالمي عليها ،وتراجع الانتاجية خلال العروتين السابقتين بالمقارنة مع المواسم الماضية التي ضغطت بالتالي علي المساحة التي تراجعت بقيمة 100ألف فدان الموسم الحالي، كما بلغ سعر السوق القطاعي 9جنيهات للكيلو مقابل 8جنيهات .

أكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة ممثلة فى قطاع الخدمات الزراعية أن إنتاجية محصول البطاطس من الموسم الصيفى بلغت 1.9مليون طن

وأكد التقرير أنه تم زراعة العروة الصيفى بحوالى 130 ألف فدان ، الغالبية العظمى من المساحة تم زراعتها فى الفترة من 1 ديسمبر 2020 وحتى 20 يناير 2021 ، وبلغت انتاجية الفدان فى المتوسط من 14 إلى 17 طنا.

وأضاف التقرير أن متوسط الإنتاج الإجمالى من المحصول خلال العروة الصيفية سجل 1.9 مليون طن تم حصادها فى الفترة من 20 ابريل إلى 30 مايو 2021.

أوضح أنه تزامن إنتاج العروة الشتوية المحيرة التى يتم تثبيتها فى اواخر مارس واول أبريل 2021 ،مع انتاج العروة الصيفية والتى زرعت فى نوفمبر 2020 وتم جمعها فى مايو ، وبناء عليه ستستمر الأسعار على ما هى عليه بدون تغيرات كبيرة خلال الأسابيع القليلة القادمة (لا ارتفاعات أو انخفاضات كبيرة )، وسيحدد اتجاه السعر حجم الصادرات من البطاطس «المحيرة» خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وتوقع عدد من التجار ارتفاع أسعار البطاطس خلال سبتمبر المقبل مع زيادة وتيرة التصدير لأعلى مستوى لها، فى ظل تراجع المساحات بنحو 100ألف فدان لتصل حاليا إلي 375 ألف فدان بدلا من475الف فدان عام 2020.

وفقا لإحصائيات الحجر الزراعى المصرى التابع لوزارة الزراعة التى حصلت «المال» على نسخة منها فقد بلغت المساحة المنزرعة بالبطاطس خلال العام الماضى 2019/2020، نحو 475 ألف فدان، استوردت مصر خلالها نحو 135 ألف طن تقاوى، حققت إنتاجية كلية بلغت نحو 5.8 ملايين طن، بمتوسط 12.3 طن للفدان، وصدرت مصر منها نحو 678 ألف طن، بتراجع قدره نحو 75 ألف طن عن موسم 2017/2018، ونحو 10 آلاف طن عن موسم 2018/2019.