ارتفاع أسعار البترول للأسبوع الثامن لأعلى مستوى منذ 7 سنوات

ارتفعت أسعار البترول بالعقود الآجلة لخام برنت عند الإغلاق بأكثر من 3 دولارات أو 3.3% إلى 94.44 دولار للبرميل.

قفزت أسعار البترول بأكثر من 3.3 % في ختام تعاملات نهاية الأسبوع الماضي، لتصل إلى مايزيد عن 94.4 دولار لبرميل برنت القياسي وحوالى 3.6% لتزداد إلى أكثر من 93.1 دولار لبرميل بترول غرب تكساس الأمريكي لتسجل أعلى مستوياتها منذ سبع سنوات بعد أن أدى تصاعد المخاوف من قيام روسيا، وهي أحد كبار منتجي الطاقة، بغزو أوكرانيا إلى زيادة المخاوف من انخفاض المعروض من إمدادات النفط الخام العالمية.

وارتفعت أسعار البترول بالعقود الآجلة لخام برنت عند الإغلاق بأكثر من 3 دولارات أو 3.3% إلى 94.44 دولار للبرميل.

وصعدت أيضا أسعار البترول لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بحوالى 3.22 دولار أو 3.6% ليتقدم إلى 93.10 دولار للبرميل.

ارتفاع أسعار البترول لأعلى مستوى منذ 2014

ولامس الخامان القياسيان أعلى مستوياتهما منذ أواخر 2014، متجاوزين المستويات القياسية التي سجلاها الأسبوع الماضي ليحققا مكاسب للأسبوع الثامن بالتوالي.

وذكرت وكالة بلومبرج أن أسعار النفط ارتفعت وسط مخاوف متزايدة بشأن الإمدادات العالمية مع تعافي الطلب من جائحة فيروس كورونا.

واستقرت أسعار النفط يوم الخميس بينما تدرس الأسواق تأثير احتمال رفع أسعار الفائدة بشكل حاد ومفاجئ لزيادة الطلب على الطاقة.

وبعد أن ارتفعت الأسعار بأكثر من 1% في التعاملات المبكرة يوم الخميس اكتفت العقود الآجلة لخام برنت بالصعود 14 سنتا.

أما العقود الآجلة للخام الأميركي فقد صعدت 22 سنتا أو 0.3% لتبلغ عند التسوية 89.88 دولار للبرميل يوم الخميس.

وأظهرت بيانات اقتصادية أمريكية يوم الخميس ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة لتتجاوز 7% لتصل إلى أعلى مستوياته منذ 40 عاما.

واستقرت أيضا أسعار النفط عند 90 دولارا للبرميل يوم الأربعاء لكن احتمال زيادة الإمدادات من إيران والولايات المتحدة ضغطت عليها.

ونزل سعر العقود الآجلة على خام برنت 36 سنتا بمايعادل 0.4% إلى 90.42 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:50 صباح الثلاثاء.

وهبطت أسعار البترول لخام تكساس الأميركي 43 سنتا أو 0.4% إلى 88.93 دولار للبرميل. مع تزايد توقعات ارتفاع المعروض العالمى.

وتراجعت أسعار النفط للخامان بنسبة 2% يوم الثلاثاء لاستئناف واشنطن لمحادثات غير مباشرة مع إيران لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

وقد يؤدي التوصل إلى اتفاق إلى رفع العقوبات الأميركية عن صادرات النفط الإيرانية وإضافة إمدادات سريعة إلى السوق ليزداد المعروض.

وتأثرت الأسواق بالتقرير شهري لإدارة معلومات الطاقة الأميركية بزيادة توقعاتها لإنتاج الخام إلى 11.97 مليون برميل يوميا بالمتوسط هذا العام.

وانخفضت المخزونات الأميركية من الخام والبنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي وفقا لمصادر من السوق نقلا عن بيانات معهد البترول الأميركي.