ارتفاع أسعار البترول بأكثر من 2% لتسجل أعلى مستوياتها منذ يناير 2020

قفزت أسعار البترول يوم الثلاثاء بأكثر من 2.6 % لمزيج خام برنت القياسي العالمي ليتجاوز 57.8 دولار للبرميل و 2.2 % لعقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط ليصل إلى حوالى 54.8 دولار للبرميل لتسجل أعلى مستوياتها منذ 12 شهرا بعد أن أظهر كبار منتجي الخام أنهم يكبحون الإنتاج بما يتفق تقريبا مع التعهدات التى اتفقوا عليها فى اجتماعات منظمة البلدان المصدرة للبترول ودول منتجة كبرى والمعروفة باسم أوبك+.

وانتعشت أسعار البترول بعد ارتفاعها 6.8 % لمزيج برنت خلال يناير الماضى و8.7 % لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى.

أسعار البترول ارتفعت أول فبراير بعد ارتفاعها خلال يناير للشهر الثالث على التوالى

وذكرت وكالة بلومبرج أن أسعار البترول ارتفعت فى أول فبراير بعد ارتفاعها خلال يناير للشهر الثالث على التوالى.

وارتفع الخامان القياسيان برنت العالمي والخام الأمريكي بدعم من أجواء تفاؤل بشأن حزمة جديدة للتحفيز الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وزادت أجواء التفاؤل في السوق التي أثارتها تخفيضات المعروض من الخام لترتفع الأسعار بأكثر من دولار لمزيج برنت العالمى.

وفي وقت سابق لامست أسعار خام مزيج برنت 58.05 دولار للبرميل لتسجل أعلى مستوى له منذ يناير من العام الماضي.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.21 دولار، بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة 55.26 دولار.

و انتعشت أسعار عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط لتسجل أعلى مستوى في عام وبدأ الاتجاه الصعودي لها.

وزادت أسعار البترول مع ظهور بيانات رسمية تؤكد أن إنتاج منظمة أوبك يزيد بأقل من المتوقع ليقل المعروض فى الأسواق.

وصعدت أسعار الخامين بعد ابتكار عدة شركات أدوية عالمية لقاحات لمكافحة وباء فيروس كورونا الذى أصاب 103 مليون شخصا بالعالم.

وارتفعت أسعار البترول بشهر يناير الماضى بعد تعاقد العديد من الدول لتنفيذ برامج التطعيم باللقاحات المبتكرة ضد مرض كوفيد 19.

أنهت أسواق معظم السلع الأولية العالمية ومنها خام البترول عام 2020 بأداء قوي

وأنهت أسواق معظم السلع الأولية العالمية ومنها خام البترول عام 2020 بأداء قوي لتعافي الطلب وضخ حزم تحفيز ضخمة.

وأكد مسح لرويترز أن إنتاج الخام من منظمة أوبك ارتفع بيناير لسابع شهر على التوالي ولكن الزيادة أصغر من المتوقع.

ومن المنتظر أن تنفذ السعودية، الزعيم الفعلي لأوبك، تخفيضات طوعية قدرها مليون برميل يوميا ببداية فبراير الجارى حتى نهاية مارس.

وزاد الإنتاج الروسي في يناير ولكنه جاء وفقا لاتفاقية الإمدادات لمجموعة أوبك+، بينما تراجع إنتاج النفط في قازاخستان بمدار الشهر.

وتنتظر الأسواق أحدث بيانات أسبوعية لمخزونات النفط الخام والوقود والتي ستصدر من معهد البترول الأمريكي ومن إدارة معلومات الطاقة الأربعاء.

ومن المتوقع أن تصل أسعار البترول 63 دولارا للبرميل بحلول النصف الثاني هذا العام و65 دولارا بالربع الأول من 2022.