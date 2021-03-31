ارتفاع أسعار البترول العالمية قبيل اجتماع أوبك.. وخام برنت يسجل 61 دولارا للبرميل

صعدت أسعار البترول فى العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 32 سنتا أو ما يعادل 0.5 %

شهدت أسعار البترول ارتفاعا فى أسواق النفط العالمية اليوم الأربعاء عشية اجتماع بين منظمة أوبك وحلفائها، في الوقت الذي يراهن فيه مستثمرون على أن المنتجين سيتفقون إلى حد كبير على تمديد قيود على إمداداتهم حتى مايو، بحسب وكالة رويترز.

مؤشر أسعار البترول العالمية يسجل تقدما

وسجل مؤشرا أسعار البترول العالمية الخامان القياسيان برنت والوسيط الأمريكى تقدما اليوم الأربعاء.

حيث صعدت أسعار البترول فى العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو، التي ينتهي أجلها يوم الأربعاء، 32 سنتا أو ما يعادل 0.5 % إلى 64.46 دولار للبرميل بعدما هبطت 1.3 % أمس الثلاثاء.

زيادة أسعار البترول فى العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتا أو ما يعادل 0.4 %

وزادت أسعار البترول فى العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتا أو ما يعادل 0.4 % إلى 60.81 دولار، بعد أن تراجعت 1.6 % في الجلسة السابقة.

ربح عقد برنت الأكثر نشاطا تسليم يونيو 25 سنتا أو ما يعادل 0.4 %

وربح عقد برنت الأكثر نشاطا تسليم يونيو 25 سنتا أو ما يعادل 0.4 % إلى 64.42 دولار للبرميل.

وهبط الخام القياسي 2.5 % منذ بداية الشهر الجاري مقارنة مع زيادة 18 % في فبراير.

«أوبك+» تثيرمخاوف بشأن ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا عالميا

وأثارت أوبك+ مخاوف بشأن ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا عالميا وأن إجراءات العزل العام ستؤثر على تعافي الطلب على النفط، وفقا لتقرير صادر عن اجتماع لجنة خبراء تابعين للمجموعة اطلعت عليه رويترز.

وقال فيفيك دهار محلل السلع الأولية لدى بنك الكومنولث “التوقعات هو أن تبدي أوبك+ انضباطا بشأن الإمدادات”.

اجتماع (أوبك) وحلفاؤها غدا

ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، فيما يعرف باسم مجموعة أوبك+، غدا الخميس، عقب شهر تراجعت فيه أسعار البترول بفعل مخاوف حيال تمديد إجراءات العزل العام الهادفة لمكافحة الجائحة في أوروبا، وبطء توزيع اللقاحات وارتفاع الإصابات بكوفيد-19 في الهند والبرازيل، في تعارض مع نمو التفاؤل حيال النمو في الولايات المتحدة.

وفاجأت أوبك+ الشهر الماضي السوق بالاتفاق على تمديد قيود الإمدادات، مع استثناء محدود لروسيا وقازاخستان، في الوقت الذي بدا فيه أن الطلب على الوقود يتعافى.

وبموجب القيود الحالية، تخفض أوبك، بقيادة السعودية، والمنتجون غير الأعضاء في المنظمة، بقيادة روسيا، ما يزيد عن سبعة ملايين برميل يوميا، بينما تنفذ السعودية خفضا إضافيا طوعيا مليون برميل يوميا.

السعودية مستعدة لدعم تمديد تخفيضات الإمدادات حتى يونيو

وقال مصدر مطلع لرويترز هذا الأسبوع إن المملكة مستعدة لدعم تمديد تخفيضات الإمدادات حتى يونيو، لا سيما خفضها الطوعي، لدعم الأسعار.

وتعززت وجهة النظر التي تشير إلى أنه يتعين على المنتجين تقليص المعروض بفعل بيانات نشرها معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء أظهرت ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة 3.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 مارس ، ما يزيد عن توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لزيادة بنحو 100 ألف برميل.

ومن المقرر صدور بيانات المخزونات الأمريكية في وقت لاحق اليوم من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

مخاوف من أن عدم اليقين قد يؤثر على تعافي الطلب على النفط

فى سياق متصل، كشف تقرير من اللجنة الفنية المشتركة لأوبك+ أطلعت عليه رويترز اليوم الأربعاء أنها أثارت مخاوف من أن عدم اليقين قد يؤثر على تعافي الطلب على النفط وسط تزايد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم وإجراءات الإغلاق.

وقالت اللجنة في التقرير “رغم التخلص المستمر من المخزونات التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لا تزال أعلى من متوسط 2015-2019، مع الاعتراف بأن التقلبات السائدة في هيكل السوق تمثل مؤشرا على أوضاع السوق الهشة”.

واجتمعت اللجنة أمس الثلاثاء قبل اجتماع وزاري يوم الخميس لاتخاذ قرار بشأن سياسة إنتاج النفط. ويخفض المنتجون ملايين البراميل من الإمدادات اليومية لدعم السوق.

ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكي بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي

من ناحية أخرى، قالت مصادر تجارية نقلاً عن بيانات من معهد البترول الأميركي، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي بينما هبطت مخزونات البنزين.

وأضافت المصادر أن مخزونات الخام زادت بمقدار 3.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 مارس، بينما كان محللون استطلعت “رويترز” آراءهم قد توقعوا ارتفاعاً بحوالي 100 ألف برميل.

وتراجعت مخزونات البنزين ستة ملايين برميل مقارنة مع توقعات المحللين التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 700 ألف برميل.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بحوالي 2.6 مليون برميل مقارنة مع توقعات بزيادة قدرها 200 ألف برميل.