ارتفاع أسعار الأمصال والتحصينات البيطرية للدواجن 30%

ارتفعت أسعار الأمصال والتحصينات البيطرية الخاصة بالدواجن بنسبة 30% بسبب زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه، كما يتم استيراد 85% من هذة المنتجات من الخارج طبقا لعدد من التجار والمتعاملين في الأسواق.

ومن جانبه أكد عبد العزيز السيد رئيس الشركة الثلاثية ورئيس شعبة الثروة الداجنة في تصريحات خاصة لبوابة “المال”، أن هناك زيادة في أسعار التحصينات البيطرية الخاصة بالدواجن التي تصل تكلفتها إلى 30% من تكلفة الانتاج للدجاجة مشمولة بسعر الكتكوت والتدفئة ناهيك عن 70% من التكلفة من مكون الأعلاف لوحده.

وأوضح السيد أن نسبة الزيادة في التحصينات البيطرية مرتبطة بزيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه الذي قفز من 18.90 جنيه مقابل 23.80 جنيه اليوم.

كما ارتفعت أسعار أعلاف الدواجن اليوم بقيمة 300 جنيه للطن لعلف التسمين اليوم السبت 5-11-2022 مع استقرار أعلاف دواجن البياض وسجل طن علف البادي بروتين 23% سعر 17200 مقابل 16900 جنيه للطن وعلف نامي بروتين 21% سجل 17150 جنيها للطن – تسليم أرض المصنع.

وأوضح عدد من التجار لـ “المال” أن العلف الناهي بروتين 19% سجل 17050 جنيها للطن بنفس الزيادة والعلف بادي نامي بروتين 21% سجل 16550 جنيها للطن، بينما سجل طن علف دواجن البياض بروتين 14% سعر 14300 جنيه.

وفيما يخص مكونات الأعلاف تذبذبت أسعار خامات العلف حيث سجل طن الذرة الأرجنتيني أو البرازيلي 10500 جنيه مع استمرار صعود الأسعار عالميا ، التضخم المحلي وزيادة سعر صرف الدولار.

وأفاد التجار أن سعر الذرة الأوكراني أو الروماني ، سجل 10 آلاف جنيه، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني سجلت 10200 جنيه للطن ، دون احتساب النقل الداخلي ومكسب تاجر التجزئة.

ونوه التجار إلي أن سعر كسب الصويا بروتين 44% سجل 23500 جنيه ، وبروتين 46% سجل 24 ألف جنيه، والجلوتوفيد 7600 جنيه للطن.