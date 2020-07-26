ارتفاع أسعار الألبان في ظل تراجع الإنتاج بفصل الصيف

أكد عدد من أعضاء من شعبة منتجات الألبان بغرفة تجارة الإسكندرية على حدوث زيادات فى أسعار الألبان خلال الأسابيع الماضية نتيجة تراجع معدلات الإنتاج.

وأوضح رامى المنوفى ، سكرتير شعبة منتجات الألبان بغرفة تجارة الإسكندرية ، أن هناك زيادة فى أسعار اللبن البقرى الذي يتم استلامه من المزارعين خلال الفترة الحالية والذى يبلغ نحو 4.5 جنيه فى المتوسط.

وأضاف أن الزيادة فى الأسعار تأتى نتيجة قواعد العرض والطلب فى ظل انخفاض كميات الألبان البقرى المتاحة بالسوق فى فصل الصيف، حتى مع ثبات الطلب.

وأشار المنوفى إلى أن ظاهرة تراجع الأنتاج من الألبان خلال شهر الصيف هى أمر طبيعى ويحدث بشكل سنوى نتيجة تراجع إنتاجيات الأبقار خلال تلك الفترة.

وأوضح سكرتير شعبة منتجات الألبان بغرفة تجارة الإسكندرية أن معدلات إدرار اللبن تزداد خلال أشهر الشتاء يناير وفبراير ومارس عنها فى فصل الصيف.

اللبن الجاموسى تراجع سعره فى ظل عدم إقبال المصانع عليه

ولفت المنوفى إلى أن اللبن الجاموسى تراجع سعره فى ظل عدم إقبال المصانع عليه، وعدم الاعتماد عليه بشكل كبير، رغم قيمته الغذائية، لافتا إلى أن سعر الكيلو فى الجملة يتراوح من 10 – 12 جنيها.

وأضاف أن نسبة التحسن فى المبيعات يقدر بنحو 20% وهى نفس نسب التراجع التى شهدتها خلال الأشهر الماضية، لافتاً إلى أنه يمكن القول أن المبيعات عادت لما كانت عليه قبل تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا.