ارتفاع أسعار الأعلاف والخامات اليوم الأحد 30-7-2023 في مصر

ارتفعت أسعار أعلاف الدواجن والخامات اليوم الأحد 30- 7-2023 وتأرجح الطن بين 22000 و 23000 جنيه لبادي التسمين للدواجن وعلف الماشية 17000 جنيه و 19000 جنيه وأعلاف البط 19509 جنيهات وأعلاف الأرانب 16500 جنيه وعلف دواجن البيض 19500 جنيه وأعلاف الرومي 21000 جنيه طبقا لعدد من التجار في الأسواق .

وارتفعت أسعار أعلاف الدواجن والخامات اليوم الأحد 30- 7-2023 وتأرجح الطن بين 22000 و 23000 جنيه لبادي التسمين للدواجن وعلف الماشية 17000 جنيه و 1900 جنيه وأعلاف البط 19509 جنيه وأعلاف الأرانب 16500 جنيه وعلف دواجن البيض 19500 جنيه وأعلاف الرومي 21000 جنيه طبقا لعدد من التجار في الأسواق .

وأكد التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف -15200 جنيه بدلا من 15000 جنيه بزيادة 200 جنيه وذلك دون إحتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن .

أسعار الأعلاف اليوم

وذكر التجار أن سعر طن الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية 13700جنيه بدلا من 13500 جنيه للطن والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 15900 بدلا من 15700 جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وأكد التجار أن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44 %” 28 ألف جنيه ونصف للأنواع المحلية ،و بروتين 46 % سجل 29000 جنيه ونصف للمحلي وسجل طن كسب العباد نحو 16500 للمستورد بزيادة 500 جنيه والجلوتوفيد 9850 جنيها والردة 9100 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وأوضح التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 47500 جنيه للمحلي ومستخلص بذرة القطن 17 ألف جنيه .

وكشف التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 42500 جنيه للطن الواحد وقشر الصويا 12500جنيه وكسر الصويا 18000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 12700 جنيه والذرة البيضاء المحلية 12800.

وأكد التجار أن عودة خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الإفراج عن الخامات في الأسواق وتراجع الخامات عالميا.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الأسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الإفراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

أسعار أعلاف الدواجن

ومن جانبه قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار طن الأعلاف تتراوح بين 22000 جنيه و 23000 جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم وارتفاع الخامات .

وأوضح السيد أن تباين أسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية و تحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية و يختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

ونوه السيد إلي أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها .