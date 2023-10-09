ارتفاع أسعار الأعلاف اليوم الإثنين 9-10-2023 والطن يقفز 500 جنيه

قفزت أسعار الأعلاف الداجنة اليوم الإثنين 9- 10-2023 بنحو 500 جنيه ليتراوح الطن بين 18700جنيه إلي 19700جنيه لبادي أعلاف والتسمين في المتوسط وأعلاف الماشية 8000 جنيه و 17800 جنيه وأعلاف البط 17000 جنيه وعلف الأرانب 15500 جنيه وأعلاف الرومي 21000 جنيه.

وألمح التجار إلي أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – 11200 جنيه بدلا من 11000 جنيه وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف اليوم

وأكد التجار أن سعر طن الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية 10300 بدلا من 10200 جنيه والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 12000 جنيه بدلا من 11700جنيه والتركي 10500 جنيه بدلا من 10400 جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وأوضح التجار أن سعر طن كسب الصويا بروتين 44% سجل 24000 جنيه بدلا من 23000 جنيه للطن للأنواع المحلية وبروتين 46% سجل 25000 جنيه بدلا من 24000 جنيه والمستورد 25000 وسجل طن كسب العباد 15000 جنيه والجلوتوفيد 8500 بدلا من 8100 جنيه والردة 9200 جنيه بدلا من 9000 جنيه كسب بذرة القطن 17000 جنيه .

أسعار الأعلاف في مصر

وأكد التجار أن سعر طن الجيلوتين المحلي بروتين 60% سجل 35500 بدلا من 35000جنيها للطن للمحلي والمستورد ب47 ألف جنيه ومستخلص بذرة القطن ب17 ألف جنيه.

وأوضح التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 22000 جنيه للطن الواحد وقشر الصويا 9000 جنيها وكسر الصويا 12000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 11000جنيه والذرة البيضاء المحلية 12000 والذرة العويجة و الرفيعة 12300.

وقال التجار إن أسعار خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد صعدت خلال الاونة الحالية في البورصة العالمية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية رغم ارتفاع معدلات الافراج عن الخامات في مصر وزيادة الطلب .

أسعار أعلاف الدواجن

ومن جانبه قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار طن الأعلاف الداجنة تتراوح بين 17800جنيه و 21000 جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم وارتفاع الخامات.

وأشار السيد إلي أن أسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية وتحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية ويختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وأوضح السيد أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والاغنام وغيرها بعد انخفاض الذرة.