ارتفاع أسعار الأسمنت.. والطن يقترب من 1000 جنيه

محمود زكيواصلت شركات الأسمنت رفع أسعار الطن خلال الفترة الحالية، إذ بلغت الزيادة في أسعار الطن قيمة 50 جنيها، وذلك في أقل من أسبوع، حيث بلغت الزيادة خلال الأسبوع الحالي حوالي 6.5 %، بينما بلغت الزيادة في الطن خلال الشهرين الماضيين حوالي 230 جنيها للطن، وهو ما يعني أن سعر الطن قفز من 750 إلى 980 في

محمود زكي

واصلت شركات الأسمنت رفع أسعار الطن خلال الفترة الحالية، إذ بلغت الزيادة في أسعار الطن قيمة 50 جنيها، وذلك في أقل من أسبوع، حيث بلغت الزيادة خلال الأسبوع الحالي حوالي 6.5 %، بينما بلغت الزيادة في الطن خلال الشهرين الماضيين حوالي 230 جنيها للطن، وهو ما يعني أن سعر الطن قفز من 750 إلى 980 في تلك الفترة، ويقترب من حاجز 1000 جنيه.

ويقول محمد أبوالعلا، المدير التنفيذي لشركة الجبيلي لتجارة مواد البناء، إن هناك قفزة كبيرة في أسعار الأسمنت خلال الفترة الحالية، وهو أمر لم يشهد القطاع من قبل حيث إن شركات الأسمنت أبلغتهم بزيادة سعر الطن بنسبة تتراوح بين 30 إلى 50 جنيها في الطن.

وأضاف في تصريحاته أن أسعار الطن تتراوح بين 880 جنيها إلى 980 جنيها، حيث إن تلك المرة الأولى منذ فترة طويلة التي يقترب فيها طن الأسمنت من حاجز الألف جنيه.

وأكد أن ذلك يسبب أزمة كبيرة في حركة المبيعات على القطاع متوقعًا أن يشهد انخفاضًا كبيرًا خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى زيادة أسعار العقار نظرًا لأن الأسمنت يدخل بنسبة تتجاوز 75% من عملية الإنشاءات.

بينما يقول محمد فاوي رئيس شركة مكة المكرمة لتجارة مواد البناء أن شركات الأسمنت أبلغت والوكلاء والموزعين بزيادة أسعار الطن حيث أبلغت مجموعة السويس للأسمنت التجار بزيادة أسعار طن الأسمنت المقاوم ليصل إلى 950 جنيها تسليم أرض المصنع ليصل إلى المستهلك 980 جنيها في حين سجل الأسمنت العادي قيمة 890 جنيها للطن بينما قفز طن الأسمنت سقارة إلى 920 جنيها تسليم أرض المصنع ليصل إلى المستهلك بقيمة 950.

وأضاف أن أسمنت الممتاز قفز إلى 950 جنيها للطن، بينما سجلت شركتا قنا وأسوان ارتفاعًا في قيمة الطن بمعدل 30 جنيهاً ليسجل 880 جنيهًا للطن، بنفس السعر رفعت شركة أسيك المنيا أسعار الطن ليسجل 880 جنيها، بدلًا من 840 جنيها.

وأشار فاوي إلى أن الشركات تقوم بزيادة أسعار الطن دون أي سبب وهو ما أدى إلى تراجع المبيعات لدى الشركات خلال الفترة الأخيرة، ولفت إلى أن شركات الأسمنت رفعت الأسعار بقيمة 230 جنيها خلال شهرين فقط.