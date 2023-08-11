ارتفاع أسعار الأسمنت في مصر.. الممتاز يعلن زيادة الطن بداية من الأسبوع المقبل

علمت المال من مصادر بمواد البناء، عن زيادة أسعار الأسمنت بعد إعلان شركة لافارج مصر للأسمنت زيادة في أسمنت الممتاز بالسوق المحلي بقيمة 20 جنيها للطن.

وأضافت المصادر أن لافارج أخطرت عملائها ووكلائها في رسالة تتصمن أنه نظرًا لما تشهده صناعة الأسمنت من ارتفاع مفاجئ في تكاليف الإنتاج ليرتفع الطن الى 1800 جنيها للتجار.

وأشارت المصادر إلى أن أسعار الأسمنت للمستهلك يسجل نحو 1870 جنيها للطن .

وكانت مصادر مسئولة في قطاع مواد البناء، قد كشفت للمال عن قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التابع لوزارة التجارة والصناعة بمخاطبة مصانع الأسمنت بموافقته على مد مهلة سريان قرار خفض إنتاج الأسمنت لنحو 23 شركة منتجة لمدة عام إضافي.

وكان عدد من الشركات المحلية عاملة في مجال إنتاج الأسمنت قد طالبت جهاز حماية المنافسة بتمديد قرار خفض الإنتاج لمدة عام آخر.

ويصل قيمة إنتاج السوق المصرية من الأسمنت لنحو 80 مليون طن، بينما الإنتاج الفعلي للأسمنت يقدر بما يقرب من 55 مليون طن وذلك بحسب أحدث التقارير الصادرة عن اتحاد الصناعات المصرية.