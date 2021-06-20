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ارتفاع أسعار الأسمنت خلال الشهر الماضي

وفقًا للتقرير الصادر عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء
محمود زكي 6:45 م, الأحد, 20 يونيو 21 6:45 م, الأحد, 20 يونيو 21

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شهدت أسعار الأسمنت خلال مايو  الماضي، ارتفاعا ملحوظًا، مقارنة بشهر أبريل، وفقًا للتقرير الصادر عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأضاف التقرير الذي حصلت «المال» على نسخة منه، أن أسعار الأسمنت بورتلاندى سجلت خلال الشهر الماضي  قيمة 850 جنيهًا، خلال الشهر المذكور، وسجلت خلال أبريل 810 جنيهات بزيادة  بلغت نسبتها 4.2%.

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وأوضح أن سعر الطن من الأسمنت بورتلاندي سجل خلال الشهر المذكور من العام الماضي قيمة 780 جنيهًا، بزيادة 9% عن شهر مايو الماضي.

وعلى صعيد الأسمنت الأبيض، سجل سعر الطن استقرارًا ملحوظًا خلال شهر مايو  الماضي، مقارنة بشهر أبريل .

وأوضح التقرير أن سعر طن الأسمنت الأبيض سجل حوالي 2500 جنيه خلال شهر مايو، وهو نفس سعر الطن خلال شهر أبريل الماضي.

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وبيّن التقرير أن هناك تراجعًا في قيمة الطن خلال العام الماضي، مقارنة بالعام الحالي بنسبة تصل إلى 4% وسجل الطن في مايو من العام الماضي قيمة 2400 جنيه، بانخفاض 100 جنيه عن مايو 2021.

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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