ارتفاع أسعار الأسمنت خلال أبريل الماضي بنسبة 5%

ارتفعت أسعار الأسمنت خلال شهر إبريل الماضي مقارنة بشهر مارس وذلك وفقا للتقرير الصادر عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأضاف التقرير الذي حصلت المال أن نسخة منه أن نسبة الزيادة في أسعار الأسمنت بورتلاندى خلال شهر إبريل بلغت حوالي 5.1٪ مقارنة بمارس الماضي.

وأوضحت الإدارة العامة للاحتياجات ومواد البناء أن سعر الطن من الأسمنت بورتلاندي سجل خلال الشهر المذكور قيمة 820 جنيها مقابل 870 جنيها خلال شهر مارس.

ولفت التقرير إلى أن الزيادة في أسعار الطن بلغت حوالي 50 جنيها في إبريل مقارنة بشهر مارس.

وأكدت الإدارة إلى أن هناك تراجعا في أسعار الأسمنت البورتلاندي خلال عام وذلك في الفترة من إبريل 2019 إلى إبريل 2020 بنسبة 3.5٪ تقريبا.

وأوضحت الإدارة المركزية إلى أن سعر طن الأسمنت البورتلاندي عادي سجل خلال إبريل 2019 قيمة 850 جنيه.

وعلى صعيد الأسمنت الأبيض فقد سجل سعر الطن استقرارا ملحوظا خلال شهر إبريل الماضي مقارنة بشهر مارس.

وأوضح التقرير الصادر عن الإدارة أن سعر طن الأسمنت الأبيض سجلت حوالي 2400 جنيه خلال إبريل وهو نفس سعر الطن خلال شهر مارس

وأكدت ان هناك تراجع في قيمة الطن خلال العام الماضي مقارنة بالعام الحالي بنسبة تصل إلى 20٪ وقد سجل الطن في إبريل من العام الماضي قيمة 2000 جنيه بانخفاض 400 جنيه عن إبريل 2020.