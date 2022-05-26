ارتفاع أسعار الأسمنت المعبأ بنسبة 47.1% خلال شهر مايو لعام 2022

أصدر قطاع الإدارة المركزية التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، نشرة أسعار مواد البناء خلال شهر مايو لعام 2022.

وأوضحت النشرة ارتفاع أسعار بعض أسعار مواد البناء وانخفاض الأخرى خلال شهر مايو مقارنة بالشهور الماضية والعام السابق 2021.

وتنشر “المال” تطور أسعار مواد البناء خلال شهري أبريل ومايو وكذلك المقارنة بين العام الحالي والسابق، وفقاً لللنشرة الصادرة عن الوزارة.

وأوضحت النشرة أن أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي المعبأ بلغت 1250جنيها للطن الواحد مقارنة مع 850 جنيهات للطن خلال نفس الشهر العام الماضي، ليسجل نسبة ارتفاع قدرها 47.1%%.

ومقارنة مع شهر أبريل الماضي، سجل سعر الأسمنت المعبأ تراجعاً بنحو6%، والذي سجل فيه 1330جنيه للطن الواحد.

وثبت سعر الأسمنت الأبيض خلال شهر مايو لعام 2022 مسجلاً 2500 جنيه مقارنة بنفس الشهر في العام السابق 2021، وكذلك نفس الأمر مقارنة بشهر أبريل الماضي، حيث استقر عند مستوى 2500 دون تغيير.

ويقوم قطاع الإسكان والمرافق من خلال الإدارة المركزية لاحتياجات مواد البناء بوزارة الإسكان بإعداد وإصدار نشرة شهرية لمتوسط أسعار مواد البناء المختلفة والتي لا غنى عنها لكل مهتم بمجال التشييد والبناء، لكي تساعد القطاعين الخاص والحكومي والباحثين في التخطيط ومتخذي القرارات الداعمة لقطاع مواد البناء والقطاعات المرتبطة.

وتعد تلك الأسعار أسعار استرشادية من السوق المحلية، حيث إنه تم الحصول عليها من خلال قوائم أسعار الشركات أو متوسط أسعار لبعض الشركات التي أمكن الحصول على أسعارها مع ملاحظة أن الأسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هي المعتمدة عند الدراسة الأسعار أو التعويضات الناتجة عن تغير الأسعار.