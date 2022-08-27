ارتفاع أسعار الأسمدة في الأسواق العالمية

قفزت أسعار سماد اليوريا عالميا وهي أهم منتج من الأسمدة في الأسواق العالمية، وسجل الطن ما بين 700 دولار إلى 800 دولار بعد أن انخفض إلى 450 دولارا في مصر -على أرضه – قبل أيام بعد استفحال ازمة الغاز في أوروبا وارتفاع وصعوبة تدبير تكاليف الطاقة في أوروبا ويعد الغاز هو المكون الرئيسي في الأسمدة.

وأكد الدكتور ماهر أبو جبل عضو نقابة الزراعيين والمدير الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط لمجموعة ذا جيت إنتر ناشونال، أن سعر الطن اليوريا “وصال” يزيد قليلا عن 850 دولارا، بما يعادل 17 ألف جنيه مقابل 10 آلاف جنيه مصري بزيادة 7000 جنيه.

وفسر أبو جبل الصعود المفاجئ في أسعار اليوريا إلي انخفاض المعروض والأزمة الروسية الأوكرانية وحجب روسيا للغاز، فضلا عن موجة التضخم العالمي والتوترات السياسية والاقتصادية العالمية.

وتصل أسعار الأسمدة فى السوق المصرية في صنفي اليوريا والنترات ما بين 8 آلاف إلي 10 آلاف جنيه حسب المسافة والنوعية، بينما تسجل سعر طن الأسمدة ذاتها اقترابا من حاجز الـ 1000 دولار في الخارج بما يقارب 20 ألف جنيه تقريبا وسط توقعات بهدوء الأسعار خلال الفترة المقبلة وفقا لعدد من التجار المتعاملين في السوق المحلية.

وأكد مصدر بوزارة الزراعة لـ”المال ” أنه سيتم تقييم للموسم الصفي الحالي في صرف الأسمدة في اجتماع اللجنة التنسيقية للأسمدة التي ستعقد في مطلع الشهر المقبل، مشيرا إلى أن غالبية المزارعين حصلوا على حصصهم المدعمة.

كما واصلت أسعار الأسمدة المتخصصة والمركبة والمخصبات الزراعية تباينها في الأسواق وسجل طن سوبر فوسفات الكالسيوم 4500 جنيه، وسلفات النشادر 9 آلاف إلى 10.5 ألف جنيه للطن، طبقا لتصريحات عدد من التجار لـ”المال”.

ويطلق على هذه النوعية “سماد مركب” لوجود عنصرين أو أكثر يتكون منه الصنف، بخلاف السماد الأحادي مثل “اليوريا” و”النترات” التي تتكون من عنصر واحد.

وذكر التجار أن سعر سلفات البوتاسيوم من 23 إلى 30 ألف جنيه، ونترات الكالسيوم من 20 إلى 30 ألف جنيه.

ونوه التجار بأن سعر طن حامض الفسفوريك 18 ألف جنيه، وسلفات المغنسيوم 8000 جنيه، وسماد NPK من 35 إلى 65 ألف جنيه.

كما صعدت أسعار سماد اليوريا (46.5% أزوت) مخصوص بنسبة 1.5%، ليسجل سعر الطن حوالي 8679 جنيها، وفقا لموقع مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

وسجلت سلفات النشادر (20.6%) ارتفاعا في نسبة التغير الأسبوعية بمعدل 3.3% ليصل سعر الطن لحوالي 6700 جنيه.