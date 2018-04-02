ارتفاع أسعار الأسمدة الحرة لـ5700 جنيه للطن

الصاوي أحمدقفزت أسعار الأسمدة بالسوق الحرة لـ5700 جنيه للطن، قبل عدة أيام، في مقابل 5600 جنيه، منتصف مارس الماضي؛ بسبب زيادة استخدام الأسمدة في موسم الزراعات الصيفية الذي بدأ مؤخرًا لمحاصيل الذرة والقطن والخضراوات والفاكهة.وطبقًا لتجار ومتعاملين بسوق الأسمدة، وصل سعر الشيكارة الواحدة لـ28

الصاوي أحمد





قفزت أسعار الأسمدة بالسوق الحرة لـ5700 جنيه للطن، قبل عدة أيام، في مقابل 5600 جنيه، منتصف مارس الماضي؛ بسبب زيادة استخدام الأسمدة في موسم الزراعات الصيفية الذي بدأ مؤخرًا لمحاصيل الذرة والقطن والخضراوات والفاكهة.

وطبقًا لتجار ومتعاملين بسوق الأسمدة، وصل سعر الشيكارة الواحدة لـ285 جنيهًا، مقابل 280 جنيهًا ،قبل 3 أسابيع تقريبًا، ويعتبر الموسم الصيفي الأكثر شراهة في الاعتماد على الأسمدة نظرًا لتنوع وكثرة المحاصيل، عكس الموسم الشتوي الذي يضم القمح والبرسيم كأبرز محصولين.

وتتنوع المحاصيل الزراعية الصيفية مثل القطن والأرز والذرة، فضلًا عن الخضراوات وبساتين الفاكهة، وطبقًا لإحصاءات وزارة الزراعة فإن الموسم الصيفي يستحوذ على 65% من حصة الأسمدة المدعمة بإجمالي 2.5 مليون طن من إجمالي 4 ملايين طن سنويًّا.

فيما لا تزال أسعار الأسمدة المدعمة ثابتة بقيمة 3200 جنيه للطن، ولا توجد أي نية لتحريكها طبقًا للمسئولين بوزارة الزراعة.

وأكد ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي، أن دور الجميعات الزراعية توفير الأسمدة المدعمة للمزارعين، كما يوجد رصيد حاليًّا بمخازن الجمعيات بقيمة 350 ألف طن، مشيرًا إلى أنه تم البدء في تسليم شكارتين لكل فدان قبل المعاينة الفعلية تسهيلًا على المزارعين.

وترتفع وتيرة استهلاك الأسمدة في نطاق الأراضي غير المحيزة- غير المقننة– كما يوجد عشوائية في عمليات التسميد للمحاصيل الزراعية من قِبل الفلاحين.

وأوضح حمادة أنه تم البدء في تسليم الأسمدة للمزارعين بالموسم الصيفي ابتداء من 22 مارس الماضي، حيث تم صرف شيكارتين للفدان من خلال إدارات شئون المديريات الزراعية، صرف الأسمدة للمحصول الصيفى من خلال الجمعيات الزراعية “الإصلاح، الائتمان، الاستصلاح”، بجميع المحافظات، بالإضافة إلى الاجتماعات المكثفة مع 7 شركات للأسمدة لتوفير المقررات السمادية، ووضع ضوابط وقواعد لتوزيع المقررات لمنع التلاعب فى أسعار الأسمدة المدعمة.