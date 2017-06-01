ارتفاع أسعار الأسماك.. والبلطى بـ 35 جنيهًا

ارتفعت أسعار الأسماك اليوم، بالسوق المحلية، بنحو 5 جنيهات لتسجل 35 جنيها لكيلو البلطى، و80 للمكرونة، وتراوحت أسعار البورى بين 60 و65، والجمبرى بين 150 و450، والكابوريا بين 80 و140.

وأرجع تجار أسماك فى تصريحات لـ “المال”، عودة الاسعار للصعود، الى ضعف المعروض بالاسواق، خاصة مع اتجاه الاسر المصرية لاستهلاك اللحوم والدواجن فى اول اسبوع من الصيام.

وعلى صعيد الدواجن فقد استقرت عند 30 جنيها لكيلو الدجاج الأبيض، و34 للبلدى، و40 للرومى، و35 للبط، وفقًا لعبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وفى سوق اللحوم، أكد محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، استقرار الأسعار عند 165 جنيهًا للبتلو، و140 للضانى، و150 للكندوز.