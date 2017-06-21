ارتفاع أسعار الأسماك.. واستقرار اللحوم

أحمد اللاهونىارتفعت أسعار بعض أنواع الأسماك اليوم بالسوق المحلية بنحو 5 جنيهات، لتسجل 35 جنيها لكيلو البلطى، مقابل 30 أمس، و70 للبورى، مقابل 65 أمس، فيما استقرت المكرونة عند 80، وتراوحت أسعار الجمبرى بين 150 و450، والكابوريا بين 80 و140.وأرجع تجار أسماك فى تصريحات لـ "المال"، ارتفاع الأسعار إلى

أحمد اللاهونى

ارتفعت أسعار بعض أنواع الأسماك اليوم بالسوق المحلية بنحو 5 جنيهات، لتسجل 35 جنيها لكيلو البلطى، مقابل 30 أمس، و70 للبورى، مقابل 65 أمس، فيما استقرت المكرونة عند 80، وتراوحت أسعار الجمبرى بين 150 و450، والكابوريا بين 80 و140.

وأرجع تجار أسماك فى تصريحات لـ “المال”، ارتفاع الأسعار إلى زيادة نسبة إقبال المواطنين على الشراء مع اقتراب عيد الفطر المبارك.

وعلى صعيد الدواجن فقد استقرت عند 28 جنيها لكيلو الدجاج الأبيض، و33 للبلدى، و40 للرومى، و35 للبط، وفقًا لعبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة.

وفى سوق اللحوم، أكد محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، استقرار الأسعار عند 165 جنيهًا للبتلو، و140 للضانى، و150 للكندوز.