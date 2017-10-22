ارتفاع أسعار الأسماك للمرة الثالثة في منافذ التموين

محمد مجديشهدت فروع الشركة المصرية لتسويق الأسماك، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتي تتبع وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد ارتفاعات جديدة في أسعار الأسماك التي يتم بيعها للمواطنين على ما يقرب من 26 منفذ إستهلاكي تابع للشركة.وقال أحد العاملين بفرع تابع لشركة الأسماك، لـ"ا

محمد مجدي

شهدت فروع الشركة المصرية لتسويق الأسماك، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتي تتبع وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد ارتفاعات جديدة في أسعار الأسماك التي يتم بيعها للمواطنين على ما يقرب من 26 منفذ إستهلاكي تابع للشركة.

وقال أحد العاملين بفرع تابع لشركة الأسماك، لـ”المال”: الأسعار ارتفعت للمرة الثالثة وذلك بعد زيادتها خلال شهر أغسطس الماضي، بعد زيادتها فور انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، حيث أن الأسعار مرتبطة بالعرض والطلب، كذلك بموسم صيد الأسماك”.

وأوضح أن كيلو فليه قشر بياض كان سعره 115 جنيهاً، وحالياً بـ130 جنيهاً، والفيليه البلطي كان 92 جنيهاً، وحالياً 95 جنيهاً، والسبيط كان 50 جنيهاً، وحالياً 65 جنيهاً، والمكرونة كانت بسعر 24 جنيهاً، وحالياً بـ40 جنيهاً للكيلو الواحد.

وأضاف أن كيلو سمك الماكريل كان يبلغ 32 جنيهاً وحالياً يبلغ 35 جنيهاً، بينما الفيليه الباسا بسعر 47 جنيهاً بعد أن كان بـ40 جنيهاًن والجمبري لحم كان بسعر 60 جنيه، ليصل إلي 75 جنيهاً وزن نصف كيلو، والجمبري بقشره وسط كان بسعر 100 جنيهاً ليرتفع إلي 170 جنيهاً للكيلو الواحد، والبلطي أسواني كان بـ25 جنيهاً، وحالياً بسعر 33 جنيهاً.

