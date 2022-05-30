ارتفاع أسعار الأرز اليوم 30-5-2022.. والتموين تؤكد لن نسمح بزيادة الكيلو عن 13 جنيها

علمت المال من مصادر مسئولة بغرفة الحبوب عن ارتفاع أسعار الأرز اليوم في مصر 30-5-2022 بقيمة 300 جنيه لطن أرز الشعير بعد زيادة الأخيرة الأسبوع الماضي.

وأكد مصطفي السلطيسي عضو شعبة الأرز في أتحاد الصناعات ، للمال ، أن طن الأرز الشعير ارتفع من 9700 ليقارب 10 الآف جنيه في المضارب خلال الأسبوع الجاري.

وأوضح عضو شعبة الأرز أسباب ارتفاع أسعار الأرز في السوق إلى نقص المعروض مع استمرار ارتفاع الطلب ونقص المساحة المزروعة في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى لجوء البعض للتخزين.

وأشار إلى أن سعر الأرز الأبيض يتراوح ما بين 13-15 ألف جنيه للطن في الأسواق وفقا لنوع الحبة ونسبة الكسر.

وأضاف أن استمرار ارتفاع عدد السكان وازدياده يساهم في ارتفاع الطلب باعتبار أن الأرز من السلع المهمة ، لاسيما في ظل اقتراب موسم الحصاد أغسطس المقبل.

ولفت السلطيسي إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك وتنويع مصادر الطعام، مع زيادة استيراد الأرز من الخارج والعمل على طرح كميات ما يساهم في زيادة المعروض ومن ثم سينخفض السعر بشكل ملحوظ.

وأعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، أنه لن يسمح بزيادة سعر الأرز فوق مستوى 13 جنيها بحد أقصى، بداية من 10 جنيهات و11 و12 جنيها للكيلو ، وذلك خلال اجتماع بمجلس النواب.

وأشار المصيلحي إلى أنه في حالة زيادة الأرز عن 13 جنيها، سيكون هناك تدخل عبر التسعير الجبري، مؤكدا أن الأرز يجب أن يكون معروض بأسعار معقولة.

وأكد المصيلحي أنه خلال الفترة المقبلة ستتم مصادرة أي كمية أرز لم يفصح صاحبها عن مصدرها أو قام بحجبها. وفيما يتعلق بأسعار الزيوت قال إن الوزارة تسعي لتوفير الكميات المطلوبة ومراقبة السوق وتوفيره بأسعار مناسبة.

يذكر أن غرفة إنتاح الحبوب قد أعلنت أن إنتاج مصر من الأرز بلغ ٦ ملايين طن خلال عام ٢٠٢٠-٢٠٢١ مقارنة بنحو ٤.٥ مليون طن العام المالي الحالي ٢٠٢١-٢٠٢٢ ويتوقع أن يصل لنحو ٦ ملايين خلال الموسم المقبل ٢٠٢٢-٢٠٢٣ بعد زيادة إنتاجية المحصول وزيادة الكميات المزروعة خلال هذا العام.