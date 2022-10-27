ارتفاع أسعار الأرز اليوم 27-10-2022.. و«التموين» تعلن توفيره بـ10.5 جنيه للكيلو

قفزت أسعار الأرز اليوم في مصر الخميس 27-10-2022 بواقع 200 جنيه للطن، بعد ارتفاعها 300 جنيه مطلع الأسبوع الجاري، ليواصل طن الشعير الصعود في الأسواق المحلية رغم استمرار موسم حصاد الأرز من المزارعين منذ مطلع سبتمبر الماضي.

وبلغت أسعار الأرز اليوم لصنف الشعير ارتفعت لتبلغ حوالى 10400 جنيه للطن لدي المضارب للأرز الشعير عريض الحبة، فيما سجل الأرز رفيع الحبة حوالى 9400 جنيه للطن في المضارب، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المحلية.

على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية

فيما أعلن الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية توافر الأرز الأبيض بالمجمعات الاستهلاكية وكافة المنافذ التموينية بسعر 10.5 جنيه على البطاقات التموينية بكافة المنافذ التموينية والبالغ عددها ما يقرب من 40 ألف منفذ تمويني بكافة محافظات الجمهورية.

وأضاف وزير التموين اليوم استمرار ضخ وطرح الأرز خارج البطاقات التموينية من جانب السلاسل التجارية ومحال السوبر ماركت والمينى ماركت بأسعار تتراوح من 12- 15 جنيها للكيلو معبأ ويتراوح سعر الكيلو السائب من 11-12.

ووفقا لتصريحات مصدر مسئول بشعبة الأرز لـ”المال” ، فإن سعر طن الأرز الأبيض يتراوح ما بين 16 – 13 ألف جنيه لدي التجار، بعد الزيادات الأخيرة، وفقاً للنوع والحبة والمنطقة، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار اليوم وتجاوزه 23 جنيها.

وقال مجدي الوليلى عضو شعبة الأرز، إن المعروض من الأرز متوافر ولكن ليس بكثرة خلال الفترة الحالية ما يساعد على الحفاظ على الأسعار بالسوق المحلية بالتوزاي مع الإجراءات الحكومية للحفاظ على مستويات العرض والطلب.

وأضاف الوليلى إلى أن الطلب على الأرز مازال مستقرا وانتظار من البعض لهبوط أسعار الأرز في مصر .

وأكد الوليلي أنه من الصعب توقع أسعار الأرز خلال الأيام المقبلة، نظراً لأنها سلعة تخضع للعرض والطلب بالسوق، إضافة إلى أن الجميع ينتظر استمرار موسم حصاد الأرز وزيادة نسبة الحصاد.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرارًا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بتثبيت سعر كيلو الأرز، وذلك فى الجريدة الرسمية في العدد 35 مكرر “د” بتاريخ 6 سبتمبر 2022، والذى نص على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022، بشأن أن يحدد سعر بيع كيلو الأرز الأبيض بـ 12 جنيها للكيلو السائب و 15 جنيها للمعبأ.