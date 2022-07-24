ارتفاع أسعار الأرز اليوم الأحد 24-7-2022.. والطن يقفز 200 جنيه

واصلت أسعار الأرز اليوم في مصر الأحد 24-7-2022 ارتفاعاتها القياسية من جديد بعد صعودها الأسبوع الماضي ، لتقفز مجدداً بواقع 200 جنيه للطن خلال الأسبوع الحالي.

وكشف مصطفى السلطيسي، عضو شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية أن أسعار الأرز اليوم في مصر سجلت ارتفاعا جديدا إلى مستويات 10500 جنيه لطن الشعير عريض الحبة، فيما يسجل الطن رفيع الحبة نحو 10200 جنيه للطن لدى المضارب.

زراعة الأرز

وأضاف السلطيسي في تصريحات لـ”المال” أن الارتفاع انعكس أيضاً على سعر طن الأرز الأبيض، والذي يتراوح سعره ما بين 13 إلى 16 ألف جنيه في المضارب، بعد الزيادات الأخيرة، وفقاً للنوع والحبة والمنطقة.

وكشف عضو شعبة الأرز أن المعروض من الأرز بدأ في التحسن بعض الشيء وسط انتظار الجميع لبدء موسم حصاد الأرز خلال أغسطس المقبل ، إضافة إلى أن الطلب على الأرز بدأ الارتفاع عقب إجازة عيد الأضحي.

وكان الدكتور رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، قد أعلن أن موسم حصاد محصول الأرز المحلى الجديد سيبدأ من منتصف شهر أغسطس المقبل، ومن المتوقع الحصول على كميات من الأرز تتراوح من 7 إلى 8 ملايين طن أرز شعير بما يعادل 4 ملايين إلى 4.5 مليون طن أرز أبيض.

وأشار إلى وصول مركب من الخارج محملة بـ50 ألف طن أرز لصالح هيئة السلع التموينية الأسبوع المقبل، ما يؤكد أن الدولة المصرية حريصة على تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة.

في سياق متصل قال حازم المنوفي، عضو الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، إن شركات ومصانع المنتجات الغذائية تبيع السلعة الواحدة بأسعار مختلفة للمحلات التجارية وسلاسل السوبر ماركت، مما يصنع تمييزًا غير قانوني بين محلات التجزئة الصغيرة والهايبر ماركت، ويضر في النهاية المستهلك البسيط ويَحرمه من فارق السعر.

ووفقاً لتقارير فإن مصر بزراعة 1 مليون و75 ألف فدان تنتج 3 ملايين و200 ألف طن أرز أبيض، ووفقا لغرفة إنتاح الحبوب يصل إنتاج مصر من الأرز لنحو 6 ملايين طن خلال عام 2020/ 2021 مقارنة بنحو 4.5 مليون طن العام المالي الحالي 2021/ 2022