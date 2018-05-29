ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية ودراما رمضان.. أهم فقرات توك شو الليلة

رحاب صبحى دراما رمضان على نايل دراما حلّ الكاتب الصحفي والناقد مرسي عبد الحميد في الثالثة عصرا ضيفا علي برنامج "دراما رمضان" علي قناة نايل دراما، في حلقة خاصة يتحدث خلالها عن الأعمال الدرامية التي قدمت في رمضان، ويتناول بالنقد…

رحاب صبحى

دراما رمضان على نايل دراما

حلّ الكاتب الصحفي والناقد مرسي عبد الحميد في الثالثة عصرا ضيفا علي برنامج “دراما رمضان” علي قناة نايل دراما، في حلقة خاصة يتحدث خلالها عن الأعمال الدرامية التي قدمت في رمضان، ويتناول بالنقد والتحليل أهم هذه الأعمال، والأعمال التى حققت نجاحًا واستطاعت أن تلفت أنظار الجمهور إليها خلال عشرة الأيام الأولى من رمضان. ويتطرق اللقاء إلى الحديث عن العمل الذي يمكن أن يطلق عليه الحصان الأسود أو الرابح، وأهم الفنانين الذين ظهروا بشكل جيد في الأعمال التي تقدم، كما يسلط البرنامج الضوء على أهم الأخبار والأحداث الموجودة على الساحة الفنية.





البرنامج تقديم المذيعة ميار نصار وأسامة عبد المقصود.

ريم البارودى فى ” شيخ الحارة ” على القاهرة والناس

تحل الفنانة ريم البارودي ضيفة على برنامج “شيخ الحارة” الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على قناة القاهرة والناس، فى السابعة مساءً. و من المنتظر أن تتحدث ريم عن عن مشوارها الفني وأحدث أعمالها خلال الفترة المقبلة.





يُذكر أن ريم البارودى تشارك في مسلسل “السر” التي تدور أحداثه في إطار من الأكشن والمطاردات، ويشارك فيه أحمد حلاوة، حسين فهمي، وفاء عامر، نضال الشافعي، مايا نصري، ونورين كريم، ومايا فارس، ونور الكاديكي، ومحمد سليمان، ومنة جلال، تأليف حسام موسى، إخراج محمد حمدي، إنتاج محمد فوزي.

إسلام البحيرى فى “رأى عام” على TEN

يستضيف الإعلامي عمرو عبد الحميد، الباحث إسلام بحيري، فى الواحدة والنصف صباحًا من برنامج “رأي عام”، في نسخته الرمضانية، الذي يعرض على قناة “Ten”. ويتحدث عبد الحميد مع بحيري عن ذكرياته مع الشهر الكريم، وكواليس برنامجه “الخريطة”، كما يستعرض بعض القضايا المتعلقة بالخطاب الديني، بجانب بعض القضايا الأخرى.

أسباب ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية في مصر على المحور

استضافت الإعلامية منال السعيد، في برنامجها “نجوم الإدارة” على شاشة قناة المحور الفضائية، في الرابعة عصرًا، الدكتور محمود خطاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لسلسلة “بي تك” لبيع وتوزيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

وتناول “خطاب” الحديث عن سوق الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ويكشف عن أسباب ارتفاع الأسعار في مصر، وآليات العرض والطلب، إلي جانب أبرز التحديات الراهنة في ظل ركود الأسواق.

وقيّم “خطاب” أداء الحكومة الحالية، وتجربة الإصلاح الاقتصادي بمصر، وأبرز التحديات الراهنة والمستقبلية.