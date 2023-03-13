ارتفاع أسعار إندومي بداية من 15 مارس.. تعرف عليها (مستند)

زيادة جديدة في أسعار إندومي بقيمة جنيه للعبوة لتصعد إلى 6 جنيهات على العبوة الواحدة في السوق، وفقاً لمنشور حصلت المال عليه.

وحسب المنشور من المقرر تطبيق الزيادة الجديدة بداية من بعد غد الأربعاء 15 مارس الجاري لترتفع من 5 جنيهات إلى السعر الجديد لها.

وتباع جميع النكهات الخاصة بالإندومي فيصل سعر الكرتونة للتجزئة بما يصل إلى 200 جنيه وتضم الكرتونة نحو 40 كيس إندومي.

وعلمت المال من حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية في الإسكندرية ، عن بدء العمل بالأسعار الجديدة بداية من منتصف الشهر الحالي مارس في جميع منافذ البيع، حيث تأتي الزيادة الجديدة في أسعار منتج «أندومي» في أغلب أنواعها الموجودة في السوق.

وأضاف المنوفي لـ”المال” أن أي تغيير في تسعيرة المواد الغذائية في منافذ البيع يجب أن يواجه من المواطن على الفور بإبلاغ وزارة التموين أو حماية المستهلك لحفظ حقوقه.